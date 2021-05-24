Температура понизится до нуля: синоптик озвучила прогноз на начало июня

Придется вновь доставать теплые вещи

Начало лето принесет с собой резкое похолодание. Таким неутешительным прогнозом поделилась метеоролог Татьяна Позднякова.

Завтра-послезавтра в московском регионе произойдет потепление. Воздух прогреется до +20/25˚C, что выше климатической нормы. Однако теплая погода недолго будет радовать жителей Москвы и Подмосковья, передает телеканал "360".

"Нам нужно готовиться, что конец мая и начало июня будут холодными", – заявила специалист.

Татьяна отметила, что особенно непогожими будут первые пять дней июня. Местами температура воздуха будет опускаться до 0˚C.

Осложнять ситуацию будет северный ветер. А вот осадков в эти дни не ожидается. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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