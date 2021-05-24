В Москве тестируют высокотехнологичную систему по сбору мусора

Инновационные разработки помогут сохранить экологию и красоту столицы

Современная цивилизация погрязла в мусоре. Особенно от этого страдают крупные города, где миллионы жителей ежедневно производят сотни тонн отходов. Справиться с растущей проблемой можно только комплексно: население должно ответственнее относиться к сбору мусора, ученые – предлагать технологичные решения, а власти – предоставлять условия для их реализации. Проект Binology SmartCity Bin, который сейчас тестируется Агентством инноваций Москвы, – одно из таких решений.

Разработка SmartCity Bin компании "Бинолоджи" – это совершенно новый подход к сбору мусора, такая "умная" урна. Это закрытая конструкция, исключающая как проникновение в нее животных, в том числе мышей и крыс, так и распространение неприятного запаха. Выбрасывать в нее можно разные твердые бытовые отходы – вплоть до 5-литровых бутылей из-под воды и коробок от пиццы.

При этом не стоит опасаться, что контейнер быстро заполнится – внутри стоит пресс, который уменьшает объем мусора в 6-8 раз. Более того, все урны оснащены различными датчиками – датчиком заполненности, датчиком дыма, датчиком качества воздуха и пр., которые подают сигнал управляющей компании. Оператор может сразу отреагировать, если контейнер пора менять или случилось ЧП в виде выброшенного непогашенного окурка.

Это уже значительно экономит ресурсы города: не нужно "гонять" пустые мусоровозы или, напротив, доводить до такого состояния, когда контейнеры переполнены. Урны Binology SmartCity Bin всегда эстетичны, их даже можно использовать для украшения пространства или рекламы, размещая на боковых панелях со светодиодной подсветкой разные изображения и объявления.

Важно, что урны оснащены солнечными батареями с антивандальным покрытием, которые в любое время года способны заряжать аккумулятор для передачи сигналов датчиков. Поэтому для их работы не требуется подключения к электрической сети.

Есть у "Бинолоджи" и более продвинутая разработка: технологичная станция по сбору и сортировке мусора. Она представляет собой контейнер для смешанных отходов с прессом и другой контейнер для разных видов перерабатываемого сырья: пластика, стекла, металла, уже без пресса, чтобы вторсырье не испортилось и его можно было бы переработать.

Для повсеместного внедрения таких станций, конечно, потребуется время. Многие горожане морально уже готовы к раздельному сбору мусора, но не имеют возможности делать это удобно, считает Дмитрий Жуйков из отдела развития Binology.

"Наша станция помогает, с одной стороны, популяризовать идею раздельного сбора мусора среди населения, наглядно показывая, что тару нужно выбрасывать отдельно, а смешанные отходы – отдельно. С другой стороны, является необходимым инструментом для ее реализации",

– отметил Дмитрий Жуйков в комментарии "Утру.ру". По его мнению, для того чтобы люди приобрели новые привычки, нужна мощная информационная поддержка инициатив по раздельному сбору бытовых отходов. Но уже сейчас население осознаннее подходит к вопросам сохранения окружающей среды, а технологии Binology позволяют сортировать мусор удобно и без лишних усилий.

Важно понимать, что так называемая "мусорная реформа" началась в России всего несколько лет назад, и автоматизированный мусорный контейнер Binology SmartCity Bin – это первый такой российский продукт. Да и в мире у него конкурентов практически нет, разработками на аналогичном уровне занимаются всего три компании – из США, Республики Корея и Нидерландов. Так что у россиян есть все шансы и в этой сфере встать во главе планеты.

Москва заинтересована в том, чтобы технологичные решения помогали городу развиваться, делали его удобнее, комфортнее, безопаснее. В связи с этим Агентство инноваций запустило программу пилотирования инновационных проектов в сфере образования, медицины, ритейла, благоустройства и пр. Цель – помочь бизнесу получить обратную связь от пользователей, доработать при необходимости продукт и выйти с инновационной разработкой на широкий рынок.