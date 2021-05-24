В Сети высмеяли реакцию русофобов на фильм "Турист"

Пользователи прокомментировали отзывы прозападных СМИ

В Telegram-канале "Медиасолдат" прокомментировали негативные отзывы прозападных СМИ, выполняющих функцию иноагента и иностранных изданий, которые выступили с негативными отзывами на фильм "Турист". Основной претензией русофобских изданий является слишком позитивный образ российских инструкторов, показанный в киноленте.



Русофобские слюни пятые сутки после премьеры "Туриста" в РФ брызжут во все стороны – по всем соцсетям и СМИ. Из каждого утюга народу снова впаривают, что "достойным людям" негоже смотреть пропаганду про хороших русских, ибо русские для каждого "цивилизованного homo sapiens" – всегда плохие,

– написал "Медиасолдат".

В то же время, автор Telegram-канал подчеркнул:

Девятое место в рейтинге популярных фильмов "Кинопоиска" наглядно демонстрирует, что у большинства мнение о фильме диаметрально противоположное.

Автор "Медиасолдата" иронично заметил, что создателям картины стоило бы отдельно поблагодарить "коллективные Медузы*, коллективных Ходорковских и навальнистов", поскольку их негативные отзывы имеют противоположный эффект и только помогают продвигать фильм.

Отлично работают! Чем больше грязи, тем выше рейтинг,

– заключил блогер.

Боевик "Турист", премьера которого в России состоялась 19 мая, транслируется во всех онлайн-кинотеатрах. В субботу кинолента о российских инструкторах, которым западные издания приписывают участие в "ЧВК Вагнера", заняла 9-е место в рейтинге самых популярных фильмов и сериалов по версии "Кинопоиска".