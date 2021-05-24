Уживется не со всеми: что можно и нельзя сажать рядом с тыквой

Уживется не со всеми: что можно и нельзя сажать рядом с тыквой
Фото: imagebroker/Alfred Schauhuber/www.globallookpress.com
В этом случае правила культурного соседства учитывать необходимо

Опытные дачники знают, что далеко не все растения уживаются рядом друг с другом на соседних грядках. Иногда, конечно, соседство бывает полезным, но порой неправильно подобранная культура может загубить урожай другого растения. Рассказываем, какие культуры посадить рядом с царицей огорода – тыквой. 

Какие растения можно сажать рядом с тыквой 

Огородники при посадке тыквы должны понимать, что эта культура не только забирает из почвы много полезных веществ, но и из-за внушительных размеров может закрывать своих соседей от солнечных лучей. 

Самым подходящим растением, которое можно посадить рядом с тыквой, считается фасоль. Она обогащает почву теми элементами, которые необходимы тыкве. При этом такой обмен никак не влияет на развитие самой фасоли. 

Также рядом с царицей огорода можно посадить кукурузу.

Если хотите уберечь урожай от паутинного клеща, сажайте рядом с тыквой черную редьку. Растение выделяет вещество, которое отгоняет этого вредителя. 

Еще один вариант – зелень или редиска. Также рядом с тыквой сажают укроп, петрушку, мяту или лук. 

Какие растения нельзя сажать рядом с тыквой 

Соседство с пасленовыми культурами точно не обернется ничем хорошим. Тыква заберет все необходимые для картофеля, баклажанов и томатов микроэлементы, тем самым загубив урожай. 

Огурцы, кабачки, патиссоны тоже лучше сажать подальше от оранжевой красавицы. Причина та же: конкуренция за питательные вещества. Также эти культуры требуют разного ухода. 

Также не рекомендуется сажать рядом капусту и бахчевые культуры.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, какие растения можно сажать рядом в огороде. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Лукашенко отправил истребитель на перехват самолета с оппозиционером - ему грозит смертная казнь в Белоруссии

Журналиста задержали правоохранители прямо на борту

Украинские власти обвинили Россию в организации посадки лайнера Ryanair

Москва является "выгодоприобретателем в сложившейся ситуации", уверены в администрации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей