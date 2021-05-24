В этом случае правила культурного соседства учитывать необходимо

Опытные дачники знают, что далеко не все растения уживаются рядом друг с другом на соседних грядках. Иногда, конечно, соседство бывает полезным, но порой неправильно подобранная культура может загубить урожай другого растения. Рассказываем, какие культуры посадить рядом с царицей огорода – тыквой.

Какие растения можно сажать рядом с тыквой

Огородники при посадке тыквы должны понимать, что эта культура не только забирает из почвы много полезных веществ, но и из-за внушительных размеров может закрывать своих соседей от солнечных лучей.

Самым подходящим растением, которое можно посадить рядом с тыквой, считается фасоль. Она обогащает почву теми элементами, которые необходимы тыкве. При этом такой обмен никак не влияет на развитие самой фасоли.

Также рядом с царицей огорода можно посадить кукурузу.

Если хотите уберечь урожай от паутинного клеща, сажайте рядом с тыквой черную редьку. Растение выделяет вещество, которое отгоняет этого вредителя.

Еще один вариант – зелень или редиска. Также рядом с тыквой сажают укроп, петрушку, мяту или лук.

Какие растения нельзя сажать рядом с тыквой

Соседство с пасленовыми культурами точно не обернется ничем хорошим. Тыква заберет все необходимые для картофеля, баклажанов и томатов микроэлементы, тем самым загубив урожай.

Огурцы, кабачки, патиссоны тоже лучше сажать подальше от оранжевой красавицы. Причина та же: конкуренция за питательные вещества. Также эти культуры требуют разного ухода.

Также не рекомендуется сажать рядом капусту и бахчевые культуры.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, какие растения можно сажать рядом в огороде.