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В Букингемском дворце с особым уважением относятся к соблюдению давних
традиций. Так что представители прославленного семейства Виндзоров порой вынуждены
исполнять самые причудливые предписания королевского этикета.
Оказалось, венценосным особам запрещено снимать пальто в общественных местах. Если дама королевских кровей позволит себе такую вольность, ее сочтут дурно воспитанной и невежливой. Мужчинам также на людях лучше оставаться в верхней одежде.
Также обитателям Букингемского дворца запрещено делать селфи. Члены королевского семейства любят лично общаться с простыми британцами, однако сделать снимок на память поданным не удастся – на это наложен строгий запрет, пишет местное издание Mirror.
А еще монаршим особам нельзя отправляться в опочивальню, пока сама королева Елизавета II не решила проследовать в объятия Морфея. Так что спать титулованным персонам приходится по расписанию королевы, отмечает "МИР24".
Любителям ходить в свободной летней одежде тоже пришлось бы нелегко в королевском дворце. Там мужчинам разрешено носить шорты только до восьми лет.
Кроме того, в каждую поездку представитель семейства обязан брать с собой комплект черной одежды. Если кто-то из венценосных особ скоропостижно отдаст Богу душу, родственники должны будут носить траур, при котором не обойтись без черного облачения.
К слову, недавно стало известно, что британская королева засекретила детали завещания покойного мужа принца Филиппа. Британцы подозревают, что внутри Букингемского дворца происходят финансовые манипуляции.
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