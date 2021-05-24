На чемпионате мира по хоккею сняли флаг России

На чемпионате мира по хоккею сняли флаг России
Фото: Christoph Soeder / dpa / www.globallookpress.com
Латвия заменила триколор на символику ОКР

На чемпионате мира по хоккею произошел очередной инцидент с флагами. В этот раз в центре Риги, где проходит соревнование, власти убрали флаг России, заменив его символикой Олимпийского комитета России. 

Теперь на площади в столице Латвии развивается флаг ОКР, а не России. Это может быть связано с санкциями, введенными Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в отношении России из-за допингового скандала, уточняет Delfi. 

Официальные причины пока остаются неясными. 

На произошедшее уже отреагировали в России. Так, Дмитрий Свищев заявил, что знает о запрете, касающегося символики во время крупных международных соревнований, но о запрещении использования триколора на территории города он слышит впервые. 

"Это является чистейшей наглостью и хамским поведением или провокацией. Так и здесь: либо это провокация властей Латвии, либо разгильдяйство организаторов, которые не смогли правильно прочитать решение CAS", 

подытожил политик в беседе с "Спорт-экспресс". 

Ранее также стало известно о смене государственного флага Белоруссии. Государственную символики заменили бело-красно-белым полотном. В действе лично принял участие мэр Риги Мартиньш Стакис. 

Градоначальник объяснил, что замена флага была осуществлена в знак поддержки белорусских граждан после скандала с задержанием самолета Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость239560
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Шпроты уверены, что будут жить вечно и ничего с ними не может случиться. Какой мозг у балтийской кильки?
Гость231437
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Ну что опять промолчим или как Лукашенко пинка под зад ихнему послу дадим чтобы впредь неповадно было.
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