Латвия заменила триколор на символику ОКР

На чемпионате мира по хоккею произошел очередной инцидент с флагами. В этот раз в центре Риги, где проходит соревнование, власти убрали флаг России, заменив его символикой Олимпийского комитета России.

Теперь на площади в столице Латвии развивается флаг ОКР, а не России. Это может быть связано с санкциями, введенными Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в отношении России из-за допингового скандала, уточняет Delfi.

Официальные причины пока остаются неясными.

На произошедшее уже отреагировали в России. Так, Дмитрий Свищев заявил, что знает о запрете, касающегося символики во время крупных международных соревнований, но о запрещении использования триколора на территории города он слышит впервые.

"Это является чистейшей наглостью и хамским поведением или провокацией. Так и здесь: либо это провокация властей Латвии, либо разгильдяйство организаторов, которые не смогли правильно прочитать решение CAS",

– подытожил политик в беседе с "Спорт-экспресс".

Ранее также стало известно о смене государственного флага Белоруссии. Государственную символики заменили бело-красно-белым полотном. В действе лично принял участие мэр Риги Мартиньш Стакис.

Градоначальник объяснил, что замена флага была осуществлена в знак поддержки белорусских граждан после скандала с задержанием самолета Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту.