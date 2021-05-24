Найден в одной из больниц: в соцсетях сообщили об экстренной госпитализации Протасевича

Найден в одной из больниц: в соцсетях сообщили об экстренной госпитализации Протасевича
Фото: facebook.com/pr0tez/www.globallookpress.com
Оппозиционеру стало плохо с сердцем

По неподтвержденной информации Роман Протасевич был доставлен в одну из больниц Минска в тяжелом состоянии. 

Мать основателя телеграм-канала NEXTA сообщила, что ее сын был экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем. Сейчас его состояние оценивается как критическое, уточняет телеграм-канал "Беларусь головного мозга". 

Однако данная информация пока не была официально подтверждена. Родильнице Протасевича новость о госпитализации передали доброжелатели. 

В МВД Белоруссии данную информацию не подтвердили. В ведомстве заявили, что блогер находится в СИЗО в Минске, никаких жалоб на здоровье от него не поступало, уточняет РИА "Новости". 

Напомним, что вчера, 23 мая, блогер был задержан в Минске. Самолет, который направлялся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в столице Белоруссии. По словам самого оппозиционера, еще до вылета он заметил к себе нездоровый интерес со стороны "русскоязычного мужчины", который несколько странно себя вел. 

Сейчас социальные сети экс-редактора признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta недоступны. О его точном местонахождении неизвестно. Изначально утверждалось, что в Белоруссии Романа ждет смертная казнь, но эта информация не подтвердилось. Согласно предъявленным обвинениям, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам очевидцев, когда блогер понял, что происходит, у него начался приступ паники. Он схватился за голову и начал раскачиваться из стороны в сторону. Когда воздушное судно приземлилось, Протасевич успокоился, но не переставал дрожать. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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