Температура может опуститься ниже нуля

Конец мая и начало июля не порадует жителей столичного региона хорошей погодой. По прогнозам синоптиков, температура будет на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

Более того, в местах пониженного рельефа температура может достигнуть отрицательных значений, сообщает РИА "Новости". Так, это может произойти в некоторых городах Подмосковья. Например, в Истре или Черустях.

Не исключены заморозки в начале июня в утренние часы, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".



