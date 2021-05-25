"Спать ночью не могут": переживающие из-за "Северного потока – 2" американцы насмешили россиян

"Спать ночью не могут": переживающие из-за "Северного потока – 2" американцы насмешили россиян
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
Несмотря на новую порцию санкций, Москва не собирается останавливать строительство

Реализацию "Северного потока – 2" обсудили по телефону американский госсекретарь Энтони Блинкен и немецкий министр иностранных дел Хайко Маас.

В разговоре американская сторона заявила об обеспокоенности строительством газопровода. О разговоре представителей США и Германии сообщила пресс-служба Госдепа США.

Жалобы американцев на "Северный поток – 2" рассмешили часть пользователей Сети.

"Спать ночью не могут, СП-2 их так тревожит, а ещё начальство давит и украина мозги компонсирует" "Что-то меня Гондурас беспокоит. А ты его не чеши!" – упражняются в остроумии читатели РИА Новости (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Напомним, ранее США ввели новые санкции по "Северному потоку – 2", которые коснулись ряда компаний и 13 судов. Также в Госдепе заявили, что сделают все возможное, чтобы остановить строительство, напоминает RT.

Накануне стало известно, что "Академик Черский" замедлил работу по укладке труб газопровода. СМИ называют две возможные причины – подробности читайте в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость245392
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Гость233935
Лучше продолжай стесняться дальше, умнее будешь выглядеть :-)
Свидомый дебил?
Гость233935
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Гость247763
Стесняюсь спросить.
3 июня юбилей и памятная дата. 450 лет с того момента как войска хана Давлет-Гирея сожгли Москву.
Интересно как там насчет победобесия?
Лучше продолжай стесняться дальше, умнее будешь выглядеть :-)
Гость248102
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Гость247763
Стесняюсь спросить.
3 июня юбилей и памятная дата. 450 лет с того момента как войска хана Давлет-Гирея сожгли Москву.
Интересно как там насчет победобесия?
Это для тебя, чудак, памятная дата - спишь и видишь. Хотя Москву не раз сжигали, а все равно отстаривалась. А тому кто сжигал - потом пистонок во все места вставляли, хватало надолго. Так что с победами все в порядке. Вот ты тож по пистонке соскучился - жить, видно, без нее скучно.
Гость244997
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Точно Гондурас.
Гость248086
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рептилоидные руссофобы пиндосии всё не как неосознают что кончелось их величие и миру плевать на их хочу или не хочу! всё что может страна пиндосия это нисти гадость и распростронять мерзость!
Гость247763
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Стесняюсь спросить.
3 июня юбилей и памятная дата. 450 лет с того момента как войска хана Давлет-Гирея сожгли Москву.
Интересно как там насчет победобесия?
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