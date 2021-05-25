Созреет много вкусных плодов: как правильно поливать и удобрять кабачки

Созреет много вкусных плодов: как правильно поливать и удобрять кабачки
Фото: CHROMORANGE / Martina Raedlein v / www.globallookpress.com
Влага и питание жизненно необходимы этим растениям

Кабачки считаются самыми неприхотливыми из огородных культур. Однако даже им требуется определенный уход. Самыми важными являются полив и удобрение, поэтому нужно знать как и когда их применить, чтобы эти овощи росли и созревали быстро, а их урожай был щедрым.

Главное – твердо запомнить, что влага и питание жизненно необходимы этим растениям. А еще они очень любят тепло.   

КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛИВАТЬ И УДОБРЯТЬ КАБАЧКИ

Если посеять семена в открытый грунт сразу, а на улице холодно, они не взойдут быстро. Зато, как только солнышко пригреет, ростки тут же покажутся из земли.

Сразу после этого следует тщательно пропалывать грядки, чтобы от сорняков и следа не осталось. Кабачкам требуется рыхлая, мягкая почва.

Также этим овощам нужен регулярный полив, особенно когда начинают расти плоды. Влага способствует развитию листьев и созреванию большого количества плодов. 

Сытно "покушать" такие растения тоже не прочь. Поэтому не стоит забывать о подкормках. Удобрения надо вносить вовремя, сначала – когда появятся первые два – три листика.

Понадобится азот. Следует приготовить настои из навоза или куриного помета. Первый разводится в воде в соотношении 1 к 10, второй – 1 к 20. Затем их нужно оставить на неделю, после чего, чтобы не обжечь растения, разбавить каждый водой в пропорции1 л настоя на 10 л чистой воды.

Через две – три недели после первой нужна вторая подкормка. Ею может стать перегной из скошенной травы и сорняков или золы из соломы.

Кроме того, кабачки следует окучивать, когда появятся четыре – пять настоящих листов – чтобы стимулировать развитие дополнительных корней. Тогда же хорошо бы и замульчировать почву под этими растениями – это поможет удержать влагу.

Если все эти условия соблюдены, растения дадут много вкусных плодов.

Ранее "Утро.ру" писало о маленьких хитростях по выращиванию вкусных кабачков. Если их применить, урожай этих овощей порадует.

Полина ДОРОЖКИНА

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