Сколько родители российских выпускников потратят на организацию праздника

Статья расходов включает в себя покупку наряда и гуляния

Эксперты посчитали, сколько денег родители выпускников 11 класса потратят на организацию праздничного мероприятия. Опрос провел сервис под названием SuperJob.

Больше всего денег уйдет на покупку наряда. За платье или костюм придется отдать примерно 16 тысяч рублей.

Второй пункт расходов – организация самого выпускного вечера. Праздничные гуляния обойдутся в 11 с половиной тысяч рублей по России. В Москве ценник возрастает – 16,3 тысячи рублей, передает РБК.

Родителям выпускников 9 класса повезло чуть больше. За наряд они отдадут около 10 тысяч рублей, а за выпускной – от 6,6 до 9,5 тысяч рублей в зависимости от города, сообщает телеканал "360".

В опросе поучаствовали три тысячи родителей выпускников.

Ранее власти Подмосковья предложили отказаться от запуска воздушных шаров на выпускной.