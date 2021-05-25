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Черное море в районе Туапсе Краснодарского края стало действительно черным: вода изменила цвет и покрылась маслянистой темной пленкой. С понедельника, 24 мая, по побережью разносится едкий химический запах. Местные жители полагают, что где-то поблизости произошел разлив нефтепродуктов, передает издание "Живая Кубань".
На видео кадрах, опубликованных в телеграм-канале Hue, видно, как волны несут на берег нефть. По словам автора, никаких работ по ликвидации ЧП, по крайней мере, в районе "дикого" пляжа в Приморском районе Туапсе не ведется. Очевидцы предполагают, что нефтепродукты могли попасть в море во время заправки судна.
Экстренные службы региона отреагировали на сообщения в соцсетях. Специалисты взяли пробы воды, будет проведена экспертиза.
"Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку",
– сообщили "Кубанским новостям" представители регионального надзорного ведомства во вторник, 25 мая.
Журналиста задержали правоохранители прямо на борту
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