Местные жители подозревают разлив нефтепродуктов

Черное море в районе Туапсе Краснодарского края стало действительно черным: вода изменила цвет и покрылась маслянистой темной пленкой. С понедельника, 24 мая, по побережью разносится едкий химический запах. Местные жители полагают, что где-то поблизости произошел разлив нефтепродуктов, передает издание "Живая Кубань".

На видео кадрах, опубликованных в телеграм-канале Hue, видно, как волны несут на берег нефть. По словам автора, никаких работ по ликвидации ЧП, по крайней мере, в районе "дикого" пляжа в Приморском районе Туапсе не ведется. Очевидцы предполагают, что нефтепродукты могли попасть в море во время заправки судна.

Экстренные службы региона отреагировали на сообщения в соцсетях. Специалисты взяли пробы воды, будет проведена экспертиза.

"Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку",

– сообщили "Кубанским новостям" представители регионального надзорного ведомства во вторник, 25 мая.