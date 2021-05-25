Как избавить красную смородину от галловой тли

Как избавить красную смородину от галловой тли
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Есть несколько действенных методов борьбы со злостным вредителем

Галловую тлю называют настоящим бедствием для красной смородины. Она пожирает листья растения и переносит инфекции. Если эта гадость появилась, нужно сразу начинать бороться с нею.

Определить, что  злостный вредитель поселился на участке, можно по определенным признакам. Он уже пожаловал, еслина листьях растения кустарников показались красные пятна в виде бугорков. 

Есть несколько действенных методов борьбы с непрошенной гостьей. Одни – химические, другие – максимально органические.

КАК ИЗБАВИТЬ КРАСНУЮ СМОРОДИНУ ОТ ГАЛЛОВОЙ ТЛИ

Увидев характерные выпуклости на двух – трех листьях кустарника, их надо сорвать и сжечь дотла.Если же поражены от пяти до семи листиков, следует обработать растение настоем.

Для его приготовления нужно 500 г табачной пыли замочить в 5 л воды и оставить на 30 часов. После этого настой следует процедить, залить в пульверизатор и тщательно опрыскать кусты. Никотин поможет одолеть вредителя.

Подойдет и далматская ромашка. Около 300 г ее соцветий надо бросить в ведро воды и, подержав в теплом месте, обработать смородину этим раствором.

В том случае, когда вредитель оккупировал почти пятую часть куста, без химии уже не обойтись. Иначе он погубит не только урожай с пораженных кустов, но и напрочь уничтожит всю остальную смородину.

Понадобится раствор "Фитоверма". Обрызгав им пострадавшее растение, спустя пять дней нужно смотреть, уменьшилось ли количество вредителя. Если нет, следует обработать еще и средством "Актеллик" или аналогичными ему.  

Если и после этого хоть немного тли, но выжило, пригодятся "Конфидор" или "Актара".

Важно также помнить, что эти вредители отлично себя чувствуют на базилике, котовнике, мелиссе,  пустырнике и других губоцветных. Если эти растения посадить рядом со смородиной, галловая тля размножится в таком количестве, что избавиться от нее будет весьма затруднительно.

Ранее "Утро.ру" писало, каких ошибок надо избегать, чтобы вырастить смородину и добиться богатого урожая:За такими кустарниками нужно правильно ухаживать с самого начала – от момента, когда принято решение купить саженец, и он оказался в руках.

Также сообщалось, что нужно сделать весной для защиты черной смородины от почкового клеща. Этот вредитель способен довести растение до гибели, а также переносить опасные болезни.

Полина ДОРОЖКИНА

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