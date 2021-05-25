Белорусский Минтранс обнародовал переговоры пилота лайнера Ryanair с диспетчерами

Белорусский Минтранс обнародовал переговоры пилота лайнера Ryanair с диспетчерами
Фото: Darius Mataitis via www.imago-im/ www.imago-images.de/ www.globallookpress.com
Пилоту порекомендовали сесть в Минске после данных о минировании

Министерство транспорта Белоруссии обнародовало фрагмент с переговорами экипажа пассажирского самолета компании Ryanair, который совершил экстренную посадку в минском аэропорту, с местной диспетчерской службой.

Судя по расшифровке, 23 мая, в 09:30, диспетчер обратился к пилоту с сообщением о том, что служба безопасности аэропорта получила данные о наличии взрывного устройства на борту, которую могли привести в действие уже над Вильнюсом.

Сотрудник предложил совершить посадку в Белоруссии по соображениям безопасности.

"Это наша рекомендация", – ответил диспетчер на вопрос пилота о том, кто порекомендовал сесть в Минске.

Также пилот обратился с просьбой предоставить частоту для уведомления своей авиакомпании. По обнародованному фрагменту, остается неясным, передали ли ему необходимую частоту.

Позднее пилот объявил о чрезвычайной ситуации, запросив разрешение на посадку в Минске. Фрагмент завершился на 09:57, когда летчик обсуждал с диспетчером технические параметры, отвечая на вопросы о наличии опасных грузов на борту.

Подробнее с фрагментом можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, 23 мая пассажирский лайнер ирландской компании Ryanair Афины – Вильнюс совершил вынужденную посадку из-за поступления информации о минировании. На борту судна находился один из создателей телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, который был задержан и снят с рейса. Запад обвинил Минск в совершении спецоперации по задержанию блогера.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в момент посадки жизнь пассажиров, в том числе и россиян, была вне опасности.

Егор МАЛКОВ

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Гость242868
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Егор Малков может не читал, что Сикорский сказал, что получили электронное письмо от СОЛДАТ ХАМАСА о бомбе в самолете. А может читал, но стыдно было Утру обнародовать такую собачью чушь.
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