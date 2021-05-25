"Его уже сломали": эксперт по лжи разобрал речь Протасевича из минского СИЗО

"Его уже сломали": эксперт по лжи разобрал речь Протасевича из минского СИЗО
Фото: facebook.com/ pr0tez/ www.globallookpress.com
Блогер явно заучил заранее написанный текст, считает профайлер

В Сети опубликовали видео, на котором задержанный в Минске Роман Протасевич рассказал о своем здоровье и условиях пребывания в СИЗО №1.

Создатель запрещенного на территории Белорусии телеграм-канала Nexta рассказывает, что сотрудники правоохранительных органов обращаются с ним "максимально корректно" и по закону. Однако эксперт по лжи Илья Анищенко считает, что в словах Протасевича почти нет правды. 

Изучив ролик, профайлер пришел к выводу, что блогер выучил текст, который, вероятнее всего, был написан заранее. Об этом говорит тот факт, что Протасевич говорит быстро, особенно его речь ускоряется к концу, будто он хочет поскорее закончить, чтобы не сбиться. 

В начале видео можно заметить, что руки оппозиционера сжаты в замок, по этому можно понять, что он напряжен и пытается совладать с эмоциями. Таким образом люди стараются справиться с негативными чувствами, взять их под контроль. Также о волнении говорят сжатые губы. 

"Более сильно страх заметен в перерывах между словами – в эти моменты его лицо сильно напряжено", 

отметил эксперт в беседе с "МК". 

Говоря о задержании в Минске, левая часть губы Романа оттягивается вниз, он начинает чаще моргать, а во время паузы блогер облизывает губы, пытаясь тем самым себя успокоить. 

Возвращаясь к сжатым в замок рукам, можно заметить, что в тот момент, когда Протасевич говорит об отсутствии проблем с сердцем, он немного разжимает кулаки. То есть, в данном случае задержанный говорит правду, подкрепляя свои слова жестами. 

В остальном же ситуация обстоит немного хуже. Когда Роман говорит о том, что с ним корректно обращаются, он отклоняет голову в сторону. Такой жест может говорить о том, что на самом деле он так не считает. 

"Видимо, ему велели сказать, что с ним обращаются по закону, однако сам он внутренне не согласен с такой формулировкой, поэтому голова совершает такое движение", 

– добавляет Анищенко. 

А вот сотрудничать со следствием Протасевич явно не хочет. Говоря об этом, скорость его речи убыстряется, он одергивает голову назад. Но, вероятнее всего, выбора у создателя канала Nexta не будет. 

"Парня так запугали, что он сделает все, что ему скажут. Он не из тех, кто станет сопротивляться. Его уже сломали", 

– подытожил профайлер. 

Напомним, что Протасевич был задержан 23 мая в Минске. Самолет, который направлялся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в столице Белоруссии.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость248341
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надо отвечать за свои действия.
Гость239560
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Да наплевать на переживания этого шлака, когда урод убивал украинцев с Азовом он ручонки в замок не сжимал? Надо его отдать лднр, пусть ответит за всю мерзость. Спрятался под поляками. Да да.
игорь
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глупость
зачем его ломать или кого то?))
по любому все что будет сказано в неволе является априори неправдой
вот и все
хоть трижды сыворотка будет правдой на правду - насильно все является Ложью
Гость248334
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А было что ломать? Эти прозападные шакалы смелые только когда в стае или за бугром и знают что их не достанут. А когда их берут за жабры вся их идейность улетучивается и превращаются они в тварь дрожащую за собственную задницу. До революционеров 17 года им как до Луны, те были действительно готовы бороться а эти просто продажные шкуры на подсосе у госдепа.
Повелитель хохлов
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Гость245239
Роберт! Как проитивно и не по себе становиться, когда БАНДИТ УГОЛОВНИК, да ещё числится президентом, имея ЦЕЛУЮ армию садистов проплаченных за счёт НАРОДА и государства, истязают БЕЗЗАЩИТНОГО любого человека, как подонок ниже меня за №232865, начинает добивать лежачего, это уже не человек, а такая же мразь, как подонок ЛУКАШКА, ЦЫГАН,ТАРАКАН!!
Ты что так раскудахтался фазан ?
Гость234514
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Сила и методы воздействия спецслужб на свою жертву
не имеют пределов по жестокости.
Сломать могут любого. Опыт у них есть большой... Неважно что из него выбьют. Для одних людей он будет героем для других предателем..
Гость245239
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Роберт! Как проитивно и не по себе становиться, когда БАНДИТ УГОЛОВНИК, да ещё числится президентом, имея ЦЕЛУЮ армию садистов проплаченных за счёт НАРОДА и государства, истязают БЕЗЗАЩИТНОГО любого человека, как подонок ниже меня за №232865, начинает добивать лежачего, это уже не человек, а такая же мразь, как подонок ЛУКАШКА, ЦЫГАН,ТАРАКАН!!
Гость248329
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Чёрт возьми! Когда наших граждан задержали и препроводили в Штаты, и они до сих пор сидят в тюрьме ( не известно за что), никто и пальцем не пошевельнул "правозащитники хрепновые), а сейчас этот щенок попал в тюрьму, все "завыли"!!!!
Повелитель хохлов
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Естественно, его уже там пару раз набутылили и в пресс хату спровадили, где ему устроили ночь разврата с его очгом.
Гость232865
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Какая разница, чего там сжимает, расжимает и морщит этот тип. Это законченная мразь, идейный бандеровец, который был в карательном батальоне "Азов". Как этот выродок может вообще считать себя белоруссом, наверняка зная, что дедушки его нынешних друзей совершили чудовищное преступление, вошедшее в историю - заживо сожгли людей в белорусской деревне Хатынь. Пусть Лукашенко и не идеал, но приятно сознавать, что морального урода Протасевича сняли с самолета, надавали ему по щам и видимо скоро еще более хорошо отблагодарят.
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