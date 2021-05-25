В некоторых случаях придется доказывать необходимость визита

Некоторые европейские страны уже начали выдавать визы россиянам. В Москве и некоторых регионах России была возобновлена работа визовых центров. Однако радоваться пока рано, поскольку далеко не все желающие смогут попасть в Европу.

Так, оформить разрешение на въезд туристы могут получить в визовых центрах Болгарии, Греции и Великобритании, указывает АТОР. Однако важно уточнить, что для подачи пакета документов необходима предварительная запись.

Венгрия предоставит визу тем россиянам, которые хотят посетить футбольные матчи. Для этого необходимо предъявить пакет документов и билеты на чемпионат Европы. Хорватия тоже может предоставить россиянам заветное разрешение на въезд, но при условии, если туристы уже оплатили проживание.

В Австрию и Германию путешественникам пока въезд запрещен, но визовые центры этих стран примут тех, кому необходимо воссоединится с семьей, получить лечение или вернуться на учебу, работу.

Часть стран пока даже не принимают заявления россиян. Например, Мальта, Норвегия и Дания дадут разрешение на въезд лишь в исключительных случаях. Аналогичным образом поступает и Латвия, которая предоставит визу только для лечения, и если посещение согласовано с Инспекцией здоровья.

Бельгия разрешит въезд, если цель поездки – заключение брака, деловая встреча или воссоединение семьи. Португалия откроет свои двери для спортсменов, работников НПО и тех, кто приезжает в страну с научными целями.

Испания вклеит заветную наклейку в загранпаспорт для владельцев многолетних шенгенов, студентов, пилотов, моряков спортсменов и бизнесменов. Нидерланды расширили список, добавив в него журналистов, ученых и близких родственников граждан Сообщества.

Италия, кстати, не так давно приняли решение о продлении туристических виз, срок действия которых истек в период пандемии коронавируса. Ожидается, что этим летом страна откроет свои границы для россиян.