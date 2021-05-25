За престарелым президентом иногда трудно угнаться

Многие американцы и представители международного сообщества с тревогой наблюдают за состоянием здоровья 46-го американского лидера Джо Байдена. Однако его секретарша Джен Псаки уверяет общественность: главнокомандующий еще полон сил, свою мощь и выносливость он периодически демонстрирует подчиненным.



Представительница Белого дома объявила, что уже в этом году администрация президента поделится данными о состоянии здоровья главнокомандующего американцев. Однако пока высокопоставленной американке нечего сказать о том, какими физическими упражнениями поддерживает форму 78-летний президент Соединенных Штатов Америки.

При этом, несмотря на недостаток информации в сфере спортивных достижений президента, Джен удалось лично убедиться, что ее начальник находится в прекрасной форме, отмечает "МИР24". 42-летняя Псаки объявила, что при совместной работе с Байденом иногда испытывает трудности: секретарше бывает сложно угнаться за быстроногим президентом. Мол, глава страны так резво перемещается, что сотруднице администрации бывает тяжело его догнать. Откровения Псаки публикует Fox News.

Напомним, 25 мая стало известно, что российская сторона согласилась на инициативу американцев и не против провести саммит президента Владимира Путина с коллегой из Америки. Встреча двух главнокомандующих состоится 16 июня. В качестве площадки для переговоров выбрали Женеву.