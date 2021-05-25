ЦИК выбрал регионы РФ для проведения онлайн-голосования на выборах 2021 года

ЦИК выбрал регионы РФ для проведения онлайн-голосования на выборах 2021 года
Фото: duma.gov.ru
На заседании были рассмотрены 10 заявок

Дистанционное электронное голосование на выборах, которые пройдут в 19 сентября этого года, будет проведено в семи регионах России. 

Речь идет о Москве, Севастополе, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях. На заседании, состоявшемся 25 мая, Центризбирком рассмотрел заявки 10 регионов, желавших провести онлайн-голосование. 

"Можно было бы, конечно, разрешить всем регионам использовать ДЭГ, но мы предлагаем это количество ограничить, потому что нам бы хотелось испытать в боевой обстановке систему ДЭГ и ограничить (ее использование – прим. ред.) где-то 1-1,5 млн избирателей", 

– подчеркнул зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Также чиновник добавил, что Курская, Нижегородская и Ярославская области были выбраны для проведения онлайн-голосования, поскольку система в этих субъектах уже использовалась ранее. 

Мурманская область была включена в список, потому что это позволит провести голосование в труднодоступных местах. Решающим фактором для Севастополя стала возможность учесть голоса местных жителей, которые могут переехать из-за притока туристов в сентябре. 

В случае с Ростовской областью учли количество проголосовавших по поправкам в Конституцию РФ, уточняет ТАСС. 

Также Элла Памфилова поблагодарила Северную Осетию, Рязанскую, Вологодскую и Воронежскую области за подачу заявок на проведение онлайн-голосования

Юлия МИХАЙЛОВА

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