На заседании были рассмотрены 10 заявок

Дистанционное электронное голосование на выборах, которые пройдут в 19 сентября этого года, будет проведено в семи регионах России.

Речь идет о Москве, Севастополе, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях. На заседании, состоявшемся 25 мая, Центризбирком рассмотрел заявки 10 регионов, желавших провести онлайн-голосование.

"Можно было бы, конечно, разрешить всем регионам использовать ДЭГ, но мы предлагаем это количество ограничить, потому что нам бы хотелось испытать в боевой обстановке систему ДЭГ и ограничить (ее использование – прим. ред.) где-то 1-1,5 млн избирателей",

– подчеркнул зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Также чиновник добавил, что Курская, Нижегородская и Ярославская области были выбраны для проведения онлайн-голосования, поскольку система в этих субъектах уже использовалась ранее.

Мурманская область была включена в список, потому что это позволит провести голосование в труднодоступных местах. Решающим фактором для Севастополя стала возможность учесть голоса местных жителей, которые могут переехать из-за притока туристов в сентябре.

В случае с Ростовской областью учли количество проголосовавших по поправкам в Конституцию РФ, уточняет ТАСС.

Также Элла Памфилова поблагодарила Северную Осетию, Рязанскую, Вологодскую и Воронежскую области за подачу заявок на проведение онлайн-голосования