Ритейлеры придумали оригинальные способы заманить посетителей в магазины

Ритейлеры придумали оригинальные способы заманить посетителей в магазины
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Поход за покупками превращается в захватывающее приключение

В Ирландии разработали необычный пиар-ход, призванный привлечь внимание к торговой сети: ее владельцы проведут розыгрыш VIP-ночи на двоих в одном из своих гипермаркетов.

Победители получат возможность провести сутки в уникальной пятизвездочной гостинице, которую разместят прямо в центре супермаркета. Такие действия демонстрируют возрастание накала борьбы за покупателей. Кроме того, очевидным становится то, что магазины стали точками социального притяжения. Такого мнения придерживается один из основателей известной сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price Сергей Ломакин.

Так, счастливчики, которым выпадет возможность провести ночь в гипермаркете, также смогут посетить отдел косметики, где им сделают уходовые процедуры для лица, сходить в кинотеатр, отведать барбекю из продуктов с прилавков магазина, а также заночуют на одной из роскошных кроватей из отдела мебели. Авторами идеи стали руководители популярной сети Lidl. Ирландские бизнесмены пояснили, что из-за карантинных ограничений местным жителям запретили отдыхать в отелях. Поэтому ночь в магазине будет весьма привлекательной для тех, кто мечтает провести время вне дома.

В то же время универмаг Selfridges придумал устраивать в магазинах завтраки с Санта-Клаусом, а также предоставляет обычным покупателям услуги фирменного шоппера.

Книжные магазины предлагают своим клиентам не только приобрести понравившееся литературное произведение, но и пообщаться с писателями и получить их автографы.

Вместе с тем, меняется внешний вид магазинов. Дизайнеры делают торговые точки более светлыми и уютными, в магазинах появляются небольшие кафе, где можно перекусить, а также специальные зоны для детей и места, где можно оставить домашних любимцев. Таким образом, поход по магазинам превращается в небольшое путешествие и возможность сменить обстановку, отмечает издание "Газета.ru".

Ольга ФЕДОРОВА

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