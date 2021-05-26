Американцы не верят в успех собственного лидера

Накануне портал Fox News опубликовал статью, посвященную встрече Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоится 16 июня в Женеве. Американские интернет-пользователи отреагировали на эту новость, оставив более двух тысяч комментариев. Многие отметили, что американского лидера скорее всего ждет полный провал на переговорах.

В комментариях начали шутить о недостатках Байдена по сравнению с Путиным.

"Господин Путин съест Джо на обед", "Старина Джо выйдет с этой встречи, говоря по-русски, с брошью "Серп и молот" на лацкане", "Путину придется надеть бейдж с именем, чтобы Джо не забыл, как его зовут", – соревновались в юморе пользователи Сети.

Кто-то отметил, что Владимир Владимирович всегда ставит Россию на первое место. Другой комментатор согласился с этим заявлением, добавив, что президент США в этом плане похож на российского лидера. Мол, Байден тоже по-особенному относится к РФ. По этой причине никто не удивится, если глава Белого дома даст свое согласие на присоединение США к России.

Еще один юзер написал – встреча с Байденом даст Путину понять, что тот не является для него серьезным соперником.

Ранее стало известно о том, что Вашингтон начал готовиться к встрече лидеров двух стран. Американская сторона считает, что разговор будет сложным. В ходе саммита будут подняты темы, связанные с Украиной, Белоруссией и контролем за вооружениями.