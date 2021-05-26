Ставшая интернет-мемом пара повеселила пользователей Сети

Популярный блогер Никола Саваничи решил объединить "подвиги" россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых уличили во всех смертных грехах. Журналист упомянул все абсурдные заявления, прозвучавшие в отношении россиян, в песне, которую подал в юмористическом ключе.

Напомним, Великобритания уверена в причастности Петрова и Боширова к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Прага же обвиняет их во взрыве оружейного склада во Врбетице, который произошел в 2014 году. Чешские СМИ заявляют, что россияне якобы туда подложили взрывчатку.

Крайностям, однако, нет предела: некоторые медиа предположили, что коварные Петров и Боширов якобы причастны и к задержанию белорусского оппозиционера Романа Протасевича, снятого с рейса Афины-Вильнюс в Минске 23 мая. На ситуацию обратили внимание в российском МИД: официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что журналисты страдают маразмом.

Загадочные "агенты" стали интернет-мемом. Новый анимационный ролик начинается с заседания НАТО, члены которого решили разобрать "приключения" Петрова и Боширова. Так, в нарезке два "агента" отдыхают вместе на пляже, после чего выдвигаются на выполнение операций – взрывают склады, отравляют Скрипаля "Новичком" и крадут американский флаг с Луны. Затем "агенты" избирают президентом США Дональда Трампа и устраивают украинский кризис.

Песню оценили интернет-пользователи, которые в шутку восхитились "подвигами" своих соотечественников.

"Может музей открыть, ребята заслужили, да и валюту с иностранцев дергать можно", "Ну все парни, вас теперь посадят за разглашение гостайны", "У России есть только 2 союзника – Петров и Боширов", "Если майоры на такое способны , боюсь представить чего полковники исполняют", – пишут в комментариях под роликом пользователи.

Ранее пользователи Сети высмеяли Джен Псаки, в шутку назвав причиной ее испуга Петрова с Бошировым.



