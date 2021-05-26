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В России пересматривают подход к начислению субсидий для оплаты коммунальных услуг. Ведомства должны представить свои предложения до 1 июля. По оценке экспертов, после вступления в силу новых правил список льготников в сфере ЖКХ расширится.
Сейчас граждане получают субсидию на оплату ЖКУ, если эта статья расходов превышает 22% от ежемесячного дохода семьи. Причем местные власти вправе снижать эту планку, поэтому есть регионы, где начисление пособий происходит, когда граждане отдают за жилье больше 10% от дохода.
Сейчас хотят установить единый стандарт. В частности, предлагалось компенсировать людям расходы на ЖКХ, если они превышают 15% совокупного заработка, но окончательное решение еще не принято. Все определится к 1 июля, когда вступят в силу поправки в Жилищный кодекс РФ. Они, кстати, отменяют ряд ограничений, из-за которых ранее часть россиян не могла получать пособие на оплату ЖКУ.
"Инвалиды и многодетные семьи смогут получить соцподдержку при наличии долга (по квартплате)",
– пояснила "Лайфу" юрист Татьяна Трофименко. Отказать в субсидии смогут только в том случае, если непогашенная задолженность подтверждена судом.
Важно, что теперь долги прежних хозяев не будут ложиться на новых владельцев жилья. Исключения составляют только сборы на капремонт. В любом случае речь может идти лишь о долге, возникшем за последние три года, не более, уточняет URA.RU.
Ранее в правительстве подняли вопрос о выделении адресной помощи россиянам для оплаты расходов на электричество.
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