Задержанной в Минске Сапеге грозит до 12 лет тюрьмы - СМИ

Задержанной в Минске Сапеге грозит до 12 лет тюрьмы - СМИ
Фото: Leonid Faerberg/ Transport Photo Images/ www.globallookpress.com
С россиянкой должен встретиться ее адвокат

Гражданке РФ Софии Сапеге, задержанной в Белоруссии, могут предъявить обвинение в соответствии со статьей 130 Уголовного кодекса. Максимальный срок, предусмотренный этой санкцией УК, составляет 12 лет лишения свободы, о чем заявили представители правоохранительных структур республики.

Как отмечает источник, силовики задержали россиянку в рамках указанной статьи – "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни", передает "Спутник Беларусь".

Согласно приведенным данным, сегодня с Софией встретится ее адвокат.

До этого сообщалось, что правоохранительные органы Белоруссии избрали в отношении Сапеги меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что девушку подозревают в совершении преступлений, совершенных за последние 6 месяцев прошлого года.

Отец Софии подтвердил, что дочь действительно приезжала в Минск. Однако мужчина не в курсе, принимала ли девушка участие в акциях протеста.

Напомним, 23 мая пассажирский лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после поступившей информации о наличии взрывного устройства. Впоследствии данные не подтвердились. На борту судна находился оппозиционный белорусский блогер Роман Протасевич, которого задержали после проверки документов по возбужденному в его отношении уголовному делопроизводству. Страны Евросоюза заявили, что местные власти таким образом выдумали предлог для принудительной посадки лайнера, запретив в знак протеста полеты над Белоруссией для своих авиакомпаний.

Егор МАЛКОВ

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Гость244204
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Ну Россия не оставит ведь свою гражданку на растерзание усатого ? Спасёт правда ведь ? Как Израиль например
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