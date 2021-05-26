Собянин рассказал о планах развития территории ВДНХ

Собянин рассказал о планах развития территории ВДНХ
Фото: Сергей Киселев /АГН Москва
Уже в этом году здесь появится 15 новых общественных пространств

ВДНХ является одним из уникальных уголков столицы. В последние годы Москва уделяет много внимания реконструкции расположенных здесь исторических объектов и благоустройству пространств, и уже сейчас ВДНХ можно назвать центром притяжения горожан и туристов. Но работы продолжаются, и скоро здесь станет еще лучше и интереснее. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин на встрече с жителями северо-запада столицы.

Было время, когда Москва едва не утратила ВДНХ. В 1990е достижения народного хозяйства мало кого интересовали, поэтому выставочные павильоны превратили в торговые, пространство обветшало, появились планы все снести и застроить жилыми домами и офисами, вспоминает мэр. К счастью, непоправимого ущерба удалось избежать. Было принято решение возродить ВДНХ, вернуть ему былую славу.

В первую очередь здесь отреставрировали уникальные фонтаны и исторические здания. К работам подходили скрупулезно, сохраняя все детали и восстанавливая облик пространств и объектов в соответствии с первоначальными архитектурными планами. Несмотря на то, что некоторые здания были в аварийном состоянии, удалось привести их в порядок в относительно короткие сроки.

Теперь ВДНХ снова является точкой притяжения горожан и туристов, одним из основных центров образования, культуры и отдыха. В год здесь бывает около 33 миллионов посетителей. А в ближайшее время ВДНХ станет еще интереснее и красивее, уверен мэр.

Так, скоро на территории ВДНХ появится самое большое колесо обозрения "Солнце Москвы" высотой 140 метров. Рядом откроются здесь детский парк и экспоцентр.

В павильонах № 41–43 "Коневодство" через несколько месяцев начнет работать Центр национальных конных традиций. В павильоне № 31 "Геология", где завершаются реставрационные работы, уже осенью откроется выставка Биологического музея имени К.А. Тимирязева "Феномен жизни: от вируса до человека". 

В общей сложности в 2021 г. на ВДНХ появится порядка 15 новых музеев, экспозиций, аттракционов, интересных точек питания, рассказал Сергей Собянин и пригласил всех увидеть обновления ВДНХ своими глазами. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

В Кремле объявили дату встречи Путина и Байдена

Сторонам удалось согласовать важные вопросы

Белорусский Минтранс обнародовал переговоры пилота лайнера Ryanair с диспетчерами

Пилоту порекомендовали сесть в Минске после данных о минировании

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей