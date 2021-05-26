Собянин рассказал о планах развития территории ВДНХ

Уже в этом году здесь появится 15 новых общественных пространств

ВДНХ является одним из уникальных уголков столицы. В последние годы Москва уделяет много внимания реконструкции расположенных здесь исторических объектов и благоустройству пространств, и уже сейчас ВДНХ можно назвать центром притяжения горожан и туристов. Но работы продолжаются, и скоро здесь станет еще лучше и интереснее. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин на встрече с жителями северо-запада столицы.

Было время, когда Москва едва не утратила ВДНХ. В 1990е достижения народного хозяйства мало кого интересовали, поэтому выставочные павильоны превратили в торговые, пространство обветшало, появились планы все снести и застроить жилыми домами и офисами, вспоминает мэр. К счастью, непоправимого ущерба удалось избежать. Было принято решение возродить ВДНХ, вернуть ему былую славу.

В первую очередь здесь отреставрировали уникальные фонтаны и исторические здания. К работам подходили скрупулезно, сохраняя все детали и восстанавливая облик пространств и объектов в соответствии с первоначальными архитектурными планами. Несмотря на то, что некоторые здания были в аварийном состоянии, удалось привести их в порядок в относительно короткие сроки.

Теперь ВДНХ снова является точкой притяжения горожан и туристов, одним из основных центров образования, культуры и отдыха. В год здесь бывает около 33 миллионов посетителей. А в ближайшее время ВДНХ станет еще интереснее и красивее, уверен мэр.

Так, скоро на территории ВДНХ появится самое большое колесо обозрения "Солнце Москвы" высотой 140 метров. Рядом откроются здесь детский парк и экспоцентр.

В павильонах № 41–43 "Коневодство" через несколько месяцев начнет работать Центр национальных конных традиций. В павильоне № 31 "Геология", где завершаются реставрационные работы, уже осенью откроется выставка Биологического музея имени К.А. Тимирязева "Феномен жизни: от вируса до человека".

В общей сложности в 2021 г. на ВДНХ появится порядка 15 новых музеев, экспозиций, аттракционов, интересных точек питания, рассказал Сергей Собянин и пригласил всех увидеть обновления ВДНХ своими глазами.