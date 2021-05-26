В Нидерландах провели выездное заседание суда по делу MH17

Сторона обвинения может доказать, что малайзийский "Боинг" был сбит над Украиной из ЗКР "Бук" с территории, подконтрольной ДНР. Об этом заявил представитель прокуратуры Нидерландов.

В среду, 26 мая, судьи окружного суда Гааги, рассматривающие дело о крушении рейса MH17, впервые лично увидели собранный из обломков корпус лайнера. Они прибыли на военную базу Гилзе-Рейен, где в большом ангаре находится реконструированный самолет.

Здесь же состоялось выездное заседание суда, в котором приняли участие прокурор, юристы, представляющие интересы жертв крушения, адвокаты одного из обвиняемых Олега Пулатова, а также журналисты. Им, кстати, впервые позволили приблизиться и снять на видео собранные воедино обломки лайнера. Кадры публикует РИА "Новости".

На кадрах видно, что многих частей обшивки не хватает. Ранее журналисты и жители Донбасса не раз отмечали, что обломки собраны плохо, многочисленные детали до сих пор остаются на месте крушения, зарастая травой. Выдвигались также предположения, что часть деталей скрыли следователи, поскольку они разрушили бы их версию о крушении самолета от ракеты "Бука".

Судя по видео на сайте голландского издания Nu.nl, судьям показали металлический каркас с прикрепленными к нему обломками и указали, куда попала ракета. В том, что самолет был сбит из "Бука", прокуроры не сомневаются. Доказательств, правда, они не привели, но пообещали еще до конца текущего года представить сведения о том, что по MH17 били из населенного пункта Первомайское, подконтрольное ополченцам Донбасса.

Ранее независимый эксперт проанализировал характер повреждений МН17 и объяснил, почему самолет не мог быть сбит с земли.