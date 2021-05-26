Ученые отметили, что с возрастом происходит угасание физиологических функций

Ученые рассказали, до какого максимального возраста может прожить человек. Соответствующее исследование появилось на страницах журнала Nature Communications.

Ранее биологи разработали тест, который отражает общий уровень физиологической устойчивости, опираясь на анализ крови. Специалисты пришли к выводу, что к 120-150 годам показатели динамического состояния организма достигают минимальных значений.

То есть, максимально возможная продолжительность жизни человека составляет как раз 150 лет.

Чем старше становится человек, тем больше ухудшаются физиологические функции. Также с возрастом происходит активизация различных хронических заболеваний.

Примечательно, что скорость старения организма индивидуальна. По этой причине ученые делают акцент на биологическом возрасте, который нередко отличается от хронологического.

Группа исследователей из России, Америки и Сингапура смогла разработать новый метод, позволяющий определить биологический возраст с помощью комплексного показателя DOSI – индикатора динамического старения организма.

Эксперты выяснили, что на эти показатели влияют возраст, образ жизни и перенесенные болезни, передает МИР24.

Чем сильнее DOSI колеблется на протяжении всей жизни, тем хуже организм восстанавливается после различных недугов. Процесс старения провоцирует уменьшение степени выносливости тела.

"Старение человека проявляет универсальные черты, присущие сложным системам, находящимся на грани распада", – заявили ученые.

По словам исследователей, новый метод даст возможность впервые определить продолжительность жизни для каждого отдельного человека.