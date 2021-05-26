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Сегодня, 26 мая, Владимир Путин подписал закон, направленный на реализацию предложенных в послании Федеральному собранию инициатив, связанных с поддержкой семей с детьми и беременных женщин.
Согласно новому закону, с 1 сентября текущего года оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно будет возмещена родителям в размере 100% от их заработка.
С 1 июля 2021 года также вводится ежемесячное пособие для находящихся в трудной материальной ситуации женщин, которые встали на учет в медицинских учреждениях на ранних сроках беременности – до 12 недель, сообщает официальный сайт "Единой России". Сумма выплат в среднем составит 6 350 рублей в месяц.
Обе инициативы были предложены "Единой Россией" ранее. Президент поддержал их реализацию во время Послания Федеральному Собранию.
Согласно третьей поправке, с 1 июля будут назначены ежемесячные пособия в размере 50% от детского прожиточного минимума в регионе (в среднем 5650 рублей) для малообеспеченных семей, где есть дети от 8 до 16 лет включительно.
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