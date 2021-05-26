Россиянка получает всю необходимую помощь нашего консульства

Минск уведомил Москву, что россиянке Софии Сапеги должны предъявить обвинение в течение 10 дней. Задержанной вместе с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем девушке определили срок под стражей в два месяца.

Об этом сообщила со ссылкой на решение генпрокурора Республики директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова во время традиционного брифинга в среду, 26 мая.

"По белорусскому законодательству в течение 10 дней после задержания ей должны быть предъявлены официальные обвинения или она должна быть отпущена на свободу", – цитирует РИА "Новости" дипломата.

В ходе посещения россиянки консулом она жалоб не высказывала, попросила посодействовать ей в решении ряда бытовых вопросов, что и было сделано, подчеркнула Захарова.

По ее словам, представители нашей дипмиссии оказывают всю необходимую помощь в защите прав Сапеги.

Напомним, 23 мая самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщений о минировании. Потом выяснилось, что на его борту находился сооснователь признанного в Белоруссии телеграм-канала Nexta Протасевич и его подруга, гражданка РФ Сапега.

Белоруса правоохранители Республики подозревают по нескольким уголовным эпизодам, в том числе в "организации массовых беспорядков". Россиянке вменяют статью о "Разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни".

