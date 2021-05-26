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Сразу несколько регионов России могут столкнуться с землетрясениями в этом году. Под угрозой окажутся Дальний Восток, Северный Кавказ и в Алтайский край.
Завлабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов рассказал URA.ru, что с сейсмическая активность может проявить себя на Камчатке. Особенно неспокойно будем тем, кто проживает на восточном побережье.
Так, в районе Курильских островов и Сахалина граничат друг с другом Тихоокеанская и Евразийские литосферные плиты. Именно поэтому не исключено, что землятресение случится, когда первая плита субдуцирует под вторую.
Также сильные землетрясения могут произойти на севере республики Саха (Якутия), считает эксперт Петр Шебалин.
"Байкал, Алтай, Саяны. Дальше Кавказ и Крым. Это места, где в принципе бывают землетрясения",
– предупредил сейсмолог.
Однако точные сроки возможных природных катаклизмов ученые назвать не смогли. Они объяснили это тем, что пока прогнозов не хватит для того, что чтобы определить, что именно будет происходить летом.
Напомним, что сегодня, 26 мая, в Красноярском крае произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр находился в 172 километрах от Кызыла.
Также ночью в районе вулкана Шивелуч на Камчатке случился толчок магнитудой 3,6.
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