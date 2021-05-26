Маневры в Восточной Европе задуманы для подготовки к атаке на нашу страну

Жители Болгарии поделились своим мнением по поводу грядущих масштабных учений Североатлантического альянса, которые пройдут на территории Восточной Европы. По мнению существенного числа опрошенных болгар, таким образом натовцы готовятся к атаке на Россию.



Провести опрос мнения интернет-пользователей решили эксперты местной газеты "Факты". По его результатам выяснилось, что более 50% читателей издания считают, что НАТО вынашивает планы по нападению на наше государство.

При этом некоторые пользователи Сети не исключают скорое начало нового глобального конфликта. Так, один из читателей издания отметил, что "уже более 70 лет не было красного флага над Рейхстагом". Таким образом, вероятно именно забывчивость о мощи советского, а значит и российского народа, подстегнула агрессивно настроенных европейцев и американцев к крупным учениям в Восточной Европе.

По мнению других пользователей, натовцы просто решили поиграть мускулами у наших границ. А некоторым настолько надоели агрессивные действия американцев, что они перешли к весьма радикальным заявлениям:

"Без Америки мир стал бы гораздо лучшим местом для жизни", – сокрушается житель Болгарии.

Еще один читатель издания отметил, что только идиоты могут верить в то, что у натовцев действительно хватит духу напасть на Россию. Другой интернет-пользователь добавил, что Североатлантический альянс в данном вопросе сдерживает только наличие у России ядерного оружия.

К слову, недавно британцы высмеяли политолога за страх перед российскими подлодками.