Напуганная женщина не смогла справиться с эмоциями

В очередном выпуске шоу "О самом главном" решили обсудить сахарный диабет и повышенный уровень холестерина. О фатальных последствиях заболеваний рассказал врач Сергей Агапкин. Но, похоже, телеведущий немного перегнул палку, рассказывая об ужасах повышенного сахара, поскольку 59-летняя гостья студии Марина не смогла сдержать слез.

В эфире известной передачи женщина рассказала, что набрала несколько лишних килограммов. Как следствие – повышенный уровень сахара в крови и повышенное давление.

Тогда Агапкин начал объяснять гостье, почему ей необходимо похудеть. Соведущая врача даже дала Марине несколько советов, которые женщину не особо убедили.

Осознав это, ведущий программы решил привести аргументы, которые точно заставят участницу эфира заняться своим телом и здоровьем.

"А вы когда-нибудь видели, как диабетику ногу отрезают? А я видел. Когда-нибудь видели, как люди слепнут? А я знаю нескольких таких,"

– рассказал Агапкин.

Тогда женщина сначала попросила ведущего перестать, а после все-таки не сдержалась и расплакалась.

Телеведущие принялись успокаивать Марину, попытавшись объяснить, что таким образом они пытаются донести до нее, чем могут быть опасны "плюшки на ночь". Напуганная женщина даже отказалась от предложенной клубники, которая менее опасна для здоровья диабетика, нежели другие десерты.

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