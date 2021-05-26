Улицу у белорусского посольства в Румынии захотели назвать в честь Протасевича

Улицу у белорусского посольства в Румынии захотели назвать в честь Протасевича
Роман Протасевич. Фото: facebook.com/pr0tez/www.globallookpress.com
Идея принадлежит местному историку Андрею Оиштяну

В Бухаресте нашли способ поддержать задержанного в Минске Романа Протасевича. Так, Клотильда Арман, представляющая одну из правящих партий Румынии, оценила идею переименовать улицу столицы, на которой расположено посольство Белоруссии, в честь журналиста. 

На своей странице в "Фейсбуке" глава I района Бухареста рассказала, что предоставит эту идею мэру города. Возможно, в скором времени улица Тубероз будет переименована в улицу Романа Протасевича. 

"Мы живем в европейской стране, и этот акт терроризма Александра Лукашенко по посадке коммерческого самолета между двумя странами ЕС и НАТО не может оставаться безнаказанным",

подытожила Арман.

Пост получится по-настоящему резонансным. Всего за несколько часов он собрал уже почти полторы тысячи комментариев. Многие поддержали Протасевича, порекомендовав другим европейским странам последовать примеру Румынии.

"Было бы отличной идеей, чтобы все государства ЕС делали то же самое, где бы ни находились посольства Белоруссии", "Отличная идея. напомним, что в 80-х годах улица, на которой было посольство СССР в США, называлась Андреем Сахаровым. В их случае это помогло", 

– написали под публикацией. 

Ранее Евросоюз объявил о своем решении изолировать Белоруссию. Страны ЕС заявили об отказе пускать в свое воздушное пространство и аэропорты самолеты из Республики. Также Брюссель призвал к введению новых экономических санкций в отношении республики. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость249301
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так он же нацист, будут называть именем Гитлера теперь значит?!!! Совсем полоумные....
Гость239560
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Если им не жалко называть свои улицы именами кучек навоза, то пусть обзывают.
Россия -Русь
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Да и пусть называют.Чем бы Табаки не тешился лишь бы не скулил.
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