Больше 200 тысяч рублей в месяц: какую зарплату получают осужденные в российских тюрьмах

Больше 200 тысяч рублей в месяц: какую зарплату получают осужденные в российских тюрьмах
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Ведомство считает перспективным привлечение заключенных к трудовой деятельности в ряде сфер

В одиннадцати российских регионах создано 715 мест для осужденных к принудительному труду. При этом предложенная российскими работодателями зарплата предлагает им оплату от 20 до 220 тысяч, о чем заявили представители Федеральной службы исполнения наказаний.

Так, в пресс-службе ФСИН отметили, что есть пример получения зарплаты осужденным в размере 224 тысяч рублей – он зафиксирован в Белгородской области. Далее следуют Новгородская область, Приморский край и Волгоградская обл. – 102, 94 и 80 тыс. рублей соответственно.

Как отметили в ведомстве, на местах отбывания наказания в указанных субъектах ФСИН видит перспективы для привлечения осужденных к трудовой деятельности в строительной и сельскохозяйственной сферах, а также при реализации масштабных госпроектов и переработке твердых бытовых отходов (ТБО).

В ведомстве отметили, что осужденных обеспечивают местами проживания на территориях исправительных центров. Заключенные могут выходить на связь с родственниками, пользуясь смартфонами и компьютерами, уточняет Ura.ru.

Как отмечает издание, не так давно глава ФСИН Александр Калашников выступил с предложением о замене трудовых мигрантов, работающих на российских стройках, осужденными. Правозащитник Марина Литвинович позднее прокомментировала указанную инициативу, заявив, что считает идею полезной, однако напомнила, что в местах отбывания наказания в виде принудительной трудовой деятельности фиксируются плохие условия содержания.

Месяцем ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин принял решение об увольнении генерал-лейтенанта внутренней службы Анатолия Рудова от должности первого замруководителя ФСИН. Указ главы государства действует с 12 апреля.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость244997
Пожаловаться Ответить
Ложь, nuzdeh и провокация.
гость
Пожаловаться Ответить
Аналитик так будешь рассуждать жёппа твоя там будет страдать очень сильно! Весь срок. Ну и на воле «жива» будешь продолжишь страдать. :-))
Аналитик
Пожаловаться Ответить
Вот дожили до чего,заработки в тюрьме больше чем на воле,кормят бесплатно,обстирывают бесплатно,за жильё платить не надо,как говорил наш царь-те кто в тюрьме уже попали в рай,а мы живём в аду
1
новости партнеров

"Посадку обеспечим": Лукашенко пригласил Байдена обсудить Белоруссию в Минске

Бацька обещал хозяину Белого дома теплый прием в сопровождении трех истребителей

И Россия пострадала: AirFrance отменила рейс в Москву из-за скандала с Белоруссией

Пассажиры оказались жертвами политических провокаций

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей