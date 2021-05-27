Защита настаивает на вызов разработчиков "Бука" в суд

Выводы специалистов российского военного концерна "Алмаз-Антей" по поводу причин крушения "Боинга" МН17 в Донбассе практически не совпадают с точкой зрения прокуроров Нидерландов. Это признала официальный представитель прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк.

Накануне судьи, рассматривающие в Гааге дело МН17, впервые провели выездное заседание. Они осмотрели собранный из обломков корпус самолета. К осмотру также были допущены представители обвинения и защиты, журналистам позволили снять обломки вблизи.

Как сообщили в Нидерландах, ранее реконструированный лайнер осмотрели и специалисты российского "Азмаз-Антея". На основе увиденного они представили доклад, основные положения которого отличаются от выводов следователей. Впрочем, разногласия имеются не по всем пунктам.

"Выводы прокуратуры Нидерландов и экспертов "Алмаз-Антея" по делу МН17 в основном расходятся, но не во всем",

– приводит РИА "Новости" слова пресс-секретаря нидерландской прокуратуры.

В связи с этим защита одного из обвиняемых, россиянина Олега Пулатова, обратилась к суду с просьбой вызвать представителей "Алмаз-Антея" на заседание, чтобы они при всех пояснили, какими методиками пользовались и как пришли к своим выводам.

"Мы попросили суд предоставить возможность российским экспертам дать объяснения",

– рассказала адвокат Сабина тен Дуссхате.

Рассмотрение дела МН17 ведется в Гааге с марта 2020 года. Ожидается, что с 7 июля 2021 г. начнутся слушания по существу. Накануне голландский прокурор обещал вскоре представить доказательства, что ракету по малайзийскому лайнеру запустили из "Бука" из населенного пункта Первомайское, находившееся под контролем ополченцев ДНР. При этом один из независимых экспертов настаивает, что самолет потерпел катастрофу после внутреннего взрыва.