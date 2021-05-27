Российским морякам пока не предъявили обвинений

Экипаж российского траулера "Амур" сейчас находится в японском порту Момбэцу и добровольно сотрудничает со следствием. Обвинения против них пока не выдвинуты. Если в течение суток местные правоохранители ничего не предъявят, российские моряки смогут свободно покинуть Японию. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин.

Дипломат подчеркнул, что сейчас российские моряки занимаются разгрузкой судна – они привезли на Хоккайдо крабов. Задерживаться в японском порту дольше, чем еще на сутки, они не планируют.

"Если местная сторона не предъявит обвинений, к завтрашнему утру они уйдут по своему маршруту",

– рассказал генконсул в комментарии РИА "Новости".

Накануне "Амур" столкнулся в Охотском море с японской рыболовецкой шхуной. Она перевернулась. Российские моряки подняли на борт всех пострадавших еще до появления спасателей, но трое японцев скончались.

По предварительным данным, причиной столкновения могла стать плохая видимость из-за сильного тумана. Сообщалось, что "Амур" отклонился от заявленного маршрута, но подтверждений этому пока нет, передает РИА "Новости". Также была информация, что японское судно не дало сигнал о своем местонахождении.

По данным телеканала NHK, Управление Береговой охраны Японии планирует в четверг, 27 мая, снять с затонувшей шхуны датчик GPS и другие приборы, которые помогут внести ясность в обстоятельства произошедшего. На основании этих данных следствие может принять решение, задержать или отпустить российских моряков. Сейчас они находятся в портуМомбэцу, поскольку изначально туда и направлялись.

"В настоящее время никто из членов экипажа не арестован, они сотрудничают с японскими следственными органами исключительно на добровольной основе. К нам они за помощью не обращались, потому что пока что в этой помощи необходимости нет",

– приводят "Вести" слова генконсула РФ.

При этом в отделе Береговой охраны в Момбэцу допустили, что судно "Амур" может быть задержано в японском порту до окончания всех следственных действий. Крайних сроков, сколько оно может длиться, не установлено, передает телеканал "360".