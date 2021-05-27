Собянин: московские библиотеки становятся городскими гостиными

Собянин: московские библиотеки становятся городскими гостиными
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва
В столице можно оформить единый читательский билет и забронировать книгу через mos.ru

Городские библиотеки Москвы переживают второе рождение. После периода упадка, когда жители утратили интерес к общественным читальным залам, а библиотечные фонды перестали пополняться новинками, наступил новый этап. Теперь районные библиотеки – это современные центры, где можно не только взять почитать книгу, но и продуктивно поработать благодаря удобному оборудованию и скоростному Wi-Fi.

В Москве сегодня работает около 1600 библиотек разного уровня: от знаменитой "Ленинки" – Российской государственной библиотеки до небольших районных читален, расположенных обычно на первых этажах жилых домов. Эти камерные библиотеки очень удобны – туда может прийти школьник за дополнительной литературой, ведь они расположены в шаговой доступности от дома, туда можно заскочить после работы, ведь библиотеки теперь открыты в будни до 20-22 часов. И график работы – это не единственное новшество, внедренное для удобства горожан.

В Москве действует единый читательский билет. Это пластиковая карта со штрих-кодом, которую выдают после регистрации в любой библиотеке, – своеобразный ключ сразу ко всем филиалам городской библиотечной сети. Сейчас выдано уже более 511 тысяч таких единых читательских билетов.

Еще один удобный новый сервис – поиск и бронирование нужной книги через сайт mos.ru.

Фото: Александр Авилов/АГН Москва

Важно, что библиотечные фонды сейчас оперативно пополняются самыми последними новинками, в том числе книгами – лауреатами и номинантами ведущих литературных премий "Национальный бестселлер", "Книга года", "Большая книга", "Ясная поляна", "Просветитель", "Деловая книга года", "Лицей". Любимые издания прежних лет, особенно детские книжки, регулярно обновляются.

Сами библиотеки тоже меняются. В рамках программы "Московские библиоцентры" идут комплексные ремонты помещений, устанавливается новое оборудование и мебель. Везде проведен скоростной Wi-Fi, к которому можно подключаться бесплатно.

"На месте традиционных закрытых книгохранилищ с небольшими читальными залами и минимумом возможностей для читателей открываются городские гостиные, привлекательные для москвичей всех возрастов. Новая московская библиотека – это открытое пространство, где можно подойти к полке и выбрать любую понравившуюся книгу",

– пояснил суть новой библиотечной концепции мэр Москвы Сергей Собянин. В своем блоге он поздравил всех любителей книг с Днем библиотек, который отмечается в России 27 мая, и пообещал, что модернизация московских библиотек продолжится.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

СМИ раскрыли реальные ожидания Москвы от встречи Путина с Байденом

Саммит может привести к "локальному потеплению" между двумя странами

Прокуратура Нидерландов и "Алмаз-Антей" разошлись в оценках катастрофы MH17

Защита настаивает на вызов разработчиков "Бука" в суд

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей