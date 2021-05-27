Блокада только на словах: Украина и Латвия пустили к себе белорусские самолеты

Блокада только на словах: Украина и Латвия пустили к себе белорусские самолеты
Фото: Andreas Arnold/dpa/www.globallookpress.com
Странам весьма невыгодно блокировать борта республики

В информационном пространстве нагнетается истерия вокруг Белоруссии. После инцидента с внезапно севшим в Минске самолетом многие страны объявили, что будут бойкотировать республику. Однако на деле некоторые особо громко вопившие о преступности действий Александра Лукашенко продолжают сотрудничать с белорусскими авиакомпаниями.

Так, только за 27 мая самолеты авиаперевозчика "Белавиа" несколько раз преспокойно проследовали по воздушным путям Украины, Эстонии и Латвии. Как отмечает автор телеграм-канала "Военный обозреватель", обойти так называемую "блокаду" удалось как минимум четырем белорусским лайнерам.

Подтверждают это данные сервиса Flightradar24. Согласно размещенным на ресурсе сведениям, сегодня из белорусской столицы в город Таллин проследовал лайнер попавшей в опалу "Белавии". Самолет выполнил свой обычный утренний рейс, без проблем пролетев над восточной частью латвийского государства.

При этом об ограничении воздушного сообщения с Белоруссией объявили Литва, Украина, Латвия, Польша, Эстония и другие государства.

Впрочем, некоторые проблемы у белорусского авиаперевозчика все же есть. Так, "Белавиа" вынуждено отменила рейсы в 11 направлениях. Пришлось прекратить воздушное сообщение даже с Калининградом.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Шаман
Пожаловаться Ответить
Суть ограничений в том чтоб лишить Лукашенко денег, то есть ЕС не будет платить за пролет над Беларусью - будет облетать, а Балавиа будет платить пролетая над странами Европы. Так что радоваться что Украина/Латвия пустила к себе несколько бортов - не стоит, ну так они и заплатят.
1
новости партнеров

СМИ раскрыли реальные ожидания Москвы от встречи Путина с Байденом

Саммит может привести к "локальному потеплению" между двумя странами

Прокуратура Нидерландов и "Алмаз-Антей" разошлись в оценках катастрофы MH17

Защита настаивает на вызов разработчиков "Бука" в суд

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей