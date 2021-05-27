Арестованной в Минске россиянке помогут – Захарова

Россия делает все для соблюдения прав ее гражданки

Арестованная в Минске София Сапега не останется без помощи. Об этом на "Эхе Москвы" сообщила директор департамента информации МИД Мария Захарова.

По ее словам, наша страна делает все для соблюдения прав своей гражданки. Консул смог посетить россиянку сразу, как только Белоруссией были проведены необходимые для этого юридические процедуры, передает телеканал "360".

Отечественные диломаты поддерживают связь с Софией Сапегой и ее родителями. Жалоб к условиям содержания у девушки нет. ее бытовые просьбы выполнены, отметила официальный представитель МИД.

Согласно закону Белоруссии, в течение десяти дней россиянке должны предъявить обвинение, напомнила дипломат.

Полина ДОРОЖКИНА

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Андрей
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Арестованной в Минске россиянке помогут, а зря
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