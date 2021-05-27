Даже в нашем климате можно добиться созревания пупырчатых в конце весны

Врад ли найдется среди огородников такой, кто отказался бы как можно раньше полакомиться хрустящими огурчиками с грядки. Однако не все знают, как получить первый урожай этих культур уже в мае.

Даже в нашем климате можно добиться созревания пупырчатых в конце весны. Для этого нужно соблюсти несколько важных правил по уходу за растениями.

Как получить первый урожай огурцов уже в мае

Первый секрет – время для посева рассады. Семена этих растений нужно опускать в подготовленный грунт за 25 дней до высадки сеянцев на грядки, то есть не позже 3 – 4 апреля.



Не последнюю роль играет и сорт семян. Отлично показали себя "Монолит", "Шопен", "Трилоджи" и "Бьерн": дают много качественных и вкусных плодов.

До 2 мая рассаду следует перенести на грядки под заранее установленными дугами, накрытыми двойным слоем пленки. Днем, когда тепло, пленку с торцов надо поднимать, а в середине июня всю ее убрать.

Еще одна хитрость – способ высадки сеянцев. Их надо помещать на грядки шириной 1,5 м в два ряда на расстоянии 50 см друг от друга, в каждую лунку – по два растения. Подвязывать не надо, пусть растут на земле. И пасынки удалять не стоит.

Спустя десять дней после высадки нужно застелить грядки агротекстилем – чтобы защитить от сорняков и сохранить влагу.

Важны также удобрения. Раз в две недели следует подкармливать огурчики комплексным минеральным удобрением. Кроме того, им требуется систематический полив теплой водой. Если жарко, то это надо делать два раза в течение семи дней.

Нельзя забывать и о борьбе с вредителями и болезнями. Защитить растения от их главного врага – паутинного клеща – помогут акарициды. Из инфекций им опасен пероноспороз, от которого надо заранее проводить обработку одним из препаратов типа "Квадрис", "Курзат", "Ордан", "Ридомил голд", "Строби".

Если все это выполняется и погода не подкачала, то плоды можно собрать 15 мая. При непогоде первый урожай появится на 8 дней позже.

Ранее "Утро.ру" писало, когда и как поливать огурцы. Если придерживаться указанных советов, пупырчатые вырастут вкусными, без горечи