На победу в треке "Культура" конкурса "Лидеры России" претендуют 6700 участников

Регистрация заявок завершена, начались первые испытания

На участие в треке "Культура" четвертого конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" поступило 6,7 тыс. заявок от жителей России и еще 41 одной страны мира. Об этом рассказала министр культуры РФ, куратор трека Ольга Любимова.

Она отметила, что активнее всего на этапе подачи заявок были жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Красноярского краев, а также Свердловской, Самарской, Нижегородской, Челябинской областей и Татарстана. В целом же география мест, откуда поступили заявки, очень обширна.

"Радует, что заявки на участие поступили из всех 85 регионов страны, а также из 41 страны мира",

– подчеркнула Ольга Любимова. Среди других государств наибольшую активность проявили жители Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Армении и Узбекистана.

Финалисты трека "Культура" получат сертификаты на прохождение образовательных программ и стажировок в ведущих вузах и научных организациях отрасли культуры, а победители – шанс занять высокие должности в Министерстве культуры России, региональных ведомствах, подведомственных научных и учебных учреждениях и пр.

Конкурс "Лидеры России" в этом году разделен на 8 профильных специализаций. Прием заявок завершился 17 мая. 21 мая стартовал дистанционный этап конкурса. Ознакомиться с дальнейшим графиком конкурсных испытаний можно на сайте ЛидерыРоссии.рф.