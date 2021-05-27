Нарушение российского закона обошлось компании в крупную сумму

Таганский районный суд Москвы вынес штраф Twitter за отказ от удаления контента, который запрещен действующим законодательством РФ. Об этом стало известно сегодня, 27 мая.

Как отмечает источник, речь идет о публикациях, в которых содержится призыв к участию в несогласованных акциях. В отношении компании вынесено решение на основании протоколов по статье 13.41 Административного кодекса – "Неудаление информации, доступ к которой должен быть ограничен".

Общая сумма штрафа составила 19 миллионов рублей, передает Life.ru.