Ударят рублем и по гражданам, и по компаниям

В Подмосковье ввели новые штрафы за незаконный выброс строительного мусора. Так решили депутаты региона на очередном заседании.

Из принятого ими закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) Московской области, следует, что за нарушение порядка обращения с такими отходами придется платить. Ударят рублем и по гражданам, и по компаниям.

Если это строительный мусор незаконно выброшен в первый раз, то гражданин должен будет выложить от 3 до 5 тыс. руб., ИП – от 10 до 40 тыс. рублей. Должностным лицам придется раскошелиться на сумму от 15 до 30 тыс. руб., а на юридическим – от 100 до 250 тыс. руб., передает Агентство городских новостей "Москва".

За повторное такое нарушение в течение одного года последует наказание пожестче. Для граждан штраф будет 5 тыс., для ИП это обойдется намного дороже – от 40 до 50 тысяч. Должностным лицам будет стоить до 40 тыс. руб., а юридическим – до 300 тыс. руб., отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".