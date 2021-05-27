Некоторые люди столкнутся с проблемами в семье или на работе

Павел Глоба рассказал, для каких знаков зодиака начало лета станет настоящим испытанием. По словам астролога, Стрельцам, Тельцам, Скорпионам и Рыбам не стоит ждать поддержки от звезд.

Стрельцы

В июне Стрельцам следует быть осторожными при завязывании новых знакомств. Велика вероятность, что на их пути встретятся не очень хорошие люди. Глоба предупреждает – представители этого знака зодиака могут столкнуться со старым знакомым. Однако данная встреча принесет не приятные эмоции, а сплошное разочарование.

Тельцы

Июнь – неблагоприятный месяц для Тельцов. Им предстоит сделать сложный выбор – либо работа, либо личная жизнь. В первые недели лета Павел советует рожденным под этим созвездием держать свои эмоции под контролем. В противном случае может начаться череда ссор с близкими или друзьями.

Скорпионы

Скорпионы попадут в затруднительную ситуацию, если будут разбрасываться обещаниями. В первый месяц лета им желательно трезво оценивать свои возможности и не пытаться прыгнуть выше головы. Также астролог предупредил – не нужно взваливать на себя обязанности других людей. Подобная инициатива ничем хорошим не обернется.

Рыбы

Июнь может принести Рыбам конфликты в семье. Чтобы избежать споров и выяснения отношений с близкими, следует быть более сдержанными. Уважение и умение слышать – залог гармонии в доме, передает "Московский Комсомолец".

Ранее Глоба назвал знаки зодиака, для которых весь летний период станет неудачным.