Россия отменяет авиарейсы из-за запрета стран ЕС летать через Белоруссию

Россия отменяет авиарейсы из-за запрета стран ЕС летать через Белоруссию
Фото: FTP/ www.globallookpress.com
Странам требуются новые согласования из-за изменения маршрутов

На фоне решения европейских стран закрыть небо для белорусских авиакомпаний и запретить своим перевозчикам летать через Белоруссию, появились сообщения и о нарушении авиасообщения стран ЕС с Россией.

В четверг, 27 мая, австрийская авиакомпания Austrian Airlines отменила рейс, который должен был прибыть из Вены в московский аэропорт "Домодедово" в 13:45 мск. Не смогли попасть в Москву также пассажиры из Парижа: перевозчик Air France отменил рейс с посадкой в Шереметьево в 15:00 мск, передает РБК.

По предварительным данным, решение связано с тем, что Москва не выдала европейским авиакомпаниям новые разрешения на полеты в ее воздушном пространстве – они потребовались перевозчикам из ЕС после того, как там решили изменить маршруты в небе с тем, чтобы не идти транзитом через белорусское небо.

"Россия перестала выдавать разрешения на прибытие рейсам, которые летят в облет Беларуси",

написал в телеграм-канале российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Свое авиарасписание Россия тоже вынуждена менять из-за демарша европейцев. В частности, "Аэрофлот" отменил рейс Москва – Вильнюс, который планировался на пятницу, 28 мая, передает РИА "Новости". Ранее литовские власти предупредили, что не будут пускать в свое воздушное пространство самолеты, маршрут которых проходит через Белоруссию.

В ЕС решили запретить авиасообщение с Белоруссией после инцидента с самолетом Ryanair: 23 мая он совершил вынужденную посадку в Минске из-за угрозы взрыва на борту. Опасность оказалась ложной, но белорусские правоохранители задержали одного из пассажиров – местного оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

За рубежом заподозрили, что история с сообщением о минировании самолета была выдумана в Минске, чтобы схватить оппозиционера. Глава республики Александр Лукашенко подробно рассказал, как на самом деле все было, однако западные расследователи нашли нестыковки в его словах.

Николай ВИКТОРОВ

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