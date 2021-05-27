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Клубника, как и любая другая культура, нуждается в питательных веществах в период цветения. Их она может получить через подкормки. Расскажем, чем нужно удобрить растение, чтобы получить обильный урожай ягод.
Зола
В золе содержатся такие полезные микроэлементы, как фосфор, калий и кальций. В период активного образования плодов клубника как никогда нуждается в них.
Как приготовить и внести подкормку:
Если намечается дождь, то насыпьте по одной горсти золы под каждый куст клубники.
При сухой почве нужно приготовить специальный раствор. Для этого необходимо добавить один стакан золы в ведро, наполненное водой. Средство можно использовать после того, как оно постоит целую ночь. Утром производится опрыскивание грядок с клубникой.
Дрожжи
Эта подкормка богата азотом, фосфором, калием и различными аминокислотами. Дрожжи способствуют более активному усваиванию культурой питательных веществ, содержащихся в почве.
Как приготовить и внести подкормку:
Вам понадобится 10 граммов сухих дрожжей. Залейте их литром теплой воды, а затем добавьте две столовые ложки сахара. Оставьте раствор на три часа.
По истечении нужного времени разбавьте полученное средство водой в соотношении 1 к 10, после чего обработайте почву над корнями клубники.
Крапива
В крапиве содержатся железо, калий, кальций и марганец. Польза этого растения заключается в том, что оно укрепляет корневую систему клубники.
Как приготовить и внести подкормку:
Ведро измельченных листьев и стеблей крапивы залейте таким же объемом воды. Оставьте раствор на две недели.
После настаивания разбавьте раствор водой (1 к 10) и полейте клубничные кусты.
Йод
Йод поможет избавиться от вредных микроорганизмов.
Как приготовить и внести подкормку:
Нужно смешать 10 капель йода с 10 литрами воды. Затем необходимо добавить стакан древесной золы.
Вечером нужно опрыскать клубнику этим раствором. Обработка производится каждые полторы недели.
Ранее "Утро.ру" рассказало о пользе подкормки для клубники на основе молока.
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