Об установлении контроля над деятельностью компаний говорят все больше стран

Сегодня, 27 мая, состоялась пресс-конференция, посвященная мировому опыту регулирования глобальных цифровых платформ. Главной темой обсуждения стал законопроект о приземлении зарубежных IT-гигантов.

Так, директор АНО "Центр компетенций по глобальной IT-кооперации" Вадим Глущенко заявил, что о необходимости "приземления" глобальных компаний говорят все больше государств. Как правило, чтобы решить этот вопрос, в стране открывают либо офис, либо начинается взаимодействие с местными компаниями через представителей, имеющих агентские полномочия.

Одна из причин, почему государства начинают регулировать деятельность IT-гигантов, – их отклонение от уплаты налогов. Например, еще в конце прошлого года Турция ввела закон, согласно которому до 95% трафика компаний, не исполняющих местное законодательство, может быть заблокировано на территории страны, уточняет "Интерфакс".

Добиться исполнения своего законодательства от "Фейсбука", "Твиттера" и "Гугла" смогла и Ирландия, которая требует открывать представительства компаний на территории страны.

Изучив опыт иностранных коллег, глава рабочей группы Общественной палаты РФ по законодательству в сфере Интернет-технологий и цифровизации Вадим Виноградов еще раз заявил о необходимости создания полноценных филиалов IT-компаний и на территории России. Причина проста: без этого привлечь их к соблюдению национального законодательства будет сложнее.

Также такое регулирование нужно для обеспечения равных условий работы для российского и иностранного IT-бизнеса.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн указал на другую проблему. Так, по словам политика, отсутствие закона делает невозможным взаимодействие российской власти с глобальным компаниями.

Хинштейн напомнил, что попытки наладить диалог были, но они не увенчались успехом.

"Очень показательна ситуация вокруг сети "Твиттер", которая на протяжении длительного времени не просто отказывалась от исполнения требований Роскомнадзора по удалению запрещенного контента, но вообще не реагировала на какие-либо официально направленные запросы",

– отметил депутат в ходе пресс-конференции.

Законопроект планируется окончательно принять уже в конце текущей сессии, однако из 20 приглашенных IT-гигантов готовность принять участие в обсуждении подтвердил пока только AliExpress.

При этом, добавил Хинштейн, в редакции первого чтения не содержит невыполнимых требований к IT-бизнесу.

По результатам встречи было решено, что главной санкцией для глобальных компаний должны стать не многомиллионные штрафы, а убытки от рекламы, понесенные в результате ограничения трафика или прямого запрета на ее размещение.