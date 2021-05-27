Сапеге могут вменить сразу три статьи уголовного кодекса Белоруссии

Двоюродная сестра задержанной в минском аэропорту гражданки РФ Софьи Сапеги, певица Ева Стар, обратилась к властям России с просьбой не оставлять девушку в беде. Свой призыв родственница разместила на странице в "Инстаграм".

"Вы не представляете, насколько сложно мне далось молчание. Когда все внутри кричит и плачет! Сколько боли! Ведь Соня моя сестра! <…> Прошу мою страну не оставить в беде гражданку России! Верю и знаю, что Россия своих не бросает", – написала певица, прицепив к посту снимок родственницы.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска после экстренной посадки самолета компании Ryanair силовики Республики задержали экс-блогера телеграм-канала NEXTA белоруса Романа Протасевича и его спутницу, россиянку Софию Сапегу.

Позже правоохранительные органы Белоруссии распространили видеокадры, на которых гражданка РФ признавалась в публикации персональных данных сотрудников МВД Республики.



Накануне, 26 мая, представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что девушку арестовали на два месяца. Ей должны предъявить обвинение в течение 10 дней. По словам дипломата, российское консульство оказывают всю необходимую помощь в защите прав задержанной.



Ранее сегодня мать Сапеги Анна Дудич высказала опасения, что произошедшее сломает судьбу ее 23-летней дочери.

По данным BBC, российской гражданке могут выдвинуть подозрение сразу по трем статьям УК Республики: об организации нарушения общественного порядка и массовых беспорядков, а также разжигании социальной вражды. Только по последней статье Сапеге грозит до 12 лет лишения свободы. Однако пока обвинений ей не предъявлено.

Ситуация с девушкой усложняется тем фактом, что она имеет вид на жительство в Белоруссии. Во всяком случае об этом вчера сообщил президент страны Александр Лукашенко. Он особо подчеркнул, что в аэропорту были задержаны "один экстремист со своей сообщницей". И то, что их арестовали - "это наше суверенное право", указал бацька и добавил: "За свои преступления каждый ответит по закону", передает "Интерфакс".

