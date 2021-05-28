Россия начала пускать самолеты из Европы в обход Белоруссии

Россия начала пускать самолеты из Европы в обход Белоруссии
Фото: pixabay.com
Несколько рейсов по измененным маршрутам уже выполнено

Авиасообщение России со странами ЕС приходит в норму. С вечера четверга, 27 мая, Москва вновь принимает европейские рейсы, несмотря на решение перевозчиков идти в обход Белоруссии.

Так, самолет авиакомпании LOT прибыл в Москву из Варшавы не по отработанному прямому маршруту, а сделав крюк, чтобы не лететь через Белоруссию. Другой пассажирский самолет, вылетевший в ночь на 28 мая из аэропорта "Схипхол" в Амстердаме, поменял маршрут прямо в воздухе. Вначале  заявленный авиакомпанией KLM путь пролегал над севером Белоруссии, но позже командир экипажа свернул и прошел через воздушное пространство Латвии, передает "Интерфакс".

Ранее в четверг, 27 мая, несколько рейсов из стран ЕС в Россию были отменены из-за того, что Москва не давала разрешения зарубежным перевозчикам вход в свое небо. Позже стало известно, что речь не идет о принципиальной позиции в поддержку белорусских партнеров: просто требовалось больше времени на согласование новых маршрутов. Этот вопрос поднимался на совещании в Росавиации.

Страны ЕС решили бойкотировать небо над Белоруссией и прервать авиасообщение с республикой после того, как в Минске вынужденно сел борт Ryanair, следовавший рейсом из Афин в Вильнюс. Среди пассажиров был белорусский журналист Роман Протасевич, которого задержали при проверке поступившего сообщения о заложенной в самолете бомбе. Несмотря на то, что президент Белоруссии Александр Лукашенко детально рассказал, чем была вызвана необходимость посадить самолет, на Западе подозревают, что это была спланированная спецоперация по захвату оппозиционера.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

игорь
Пожаловаться Ответить
гость191919
О да-" запретить визы" это так будет прекрасно для экономики стран, кормящихся от туризма.
запретил в плане ОТМЕНИЛ бы)
читать можешь вижу лишь прямо однобоко
гость191919
Пожаловаться Ответить
игорь
евросоюз бы так визы бы запретил бы к себе
а то <цензура> там где Удобно <цензура>))
О да-" запретить визы" это так будет прекрасно для экономики стран, кормящихся от туризма.
игорь
Пожаловаться Ответить
словно делается все для того чтобы люди в стране про пенсии не вспоминали)
как у них ее крали ради капиталистов жадных - сами не работают и плачутся некому работать - заставьте рабов еще пять лет рабствовать
Людмила
Пожаловаться Ответить
Ничего,ничего....Всё ещё может быть...
игорь
Пожаловаться Ответить
евросоюз бы так визы бы запретил бы к себе
а то <цензура> там где Удобно <цензура>))
Андрей
Пожаловаться Ответить
А ещё надо дополнительную мзду брать с гейропы за пролёт над нашей территорией.
Вася
Пожаловаться Ответить
Путин: Мы не боимся санкций. Нам всё ни почём. Евросоюз: Летать через Белоруссию нельзя. Путин: Ну раз нельзя, значит нельзя.
Россия -Русь
Пожаловаться Ответить
Это хорошо.Пусть летают по кругу, увеличивают расход топлива , цены на авиабилеты и продолжительность полета..
Гость248226
Пожаловаться Ответить
все верно сделал батька!
1
новости партнеров

Вашингтон отказался от борьбы против "Северного потока-2" ради сближения с Москвой - СМИ

В Белом доме посчитали более важными проблемы мирового характера, нежели противостояние с балтийской трубой

В турецких отелях изменилась система "все включено"

Нововведения могут сохраниться и после пандемии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей