Продукт может нанести серьезный удар по здоровью

Семечки любят многие, если не все. В прежние времена их щелкали, сидя на завалинках, с удовольствем плюхали ими на гуляньях. И тогда никто даже подумать не мог, что о них следует забыть навсегда.

Этот вкусный продукт издавна считается полезным. Однако, как выяснилось, он способен нанести серьезный удар по здоровью. Тому есть пять главных причин, которые указала эндокринолог Зухра Павлова.

Что греха таить, погрызть горсточку, как правило не удается. Хочется еще и еще. Вот и оказывается организм перенасыщен содержащимися в семечках элементами, что приводит к проблемам.

Почему необходимо отказаться от семечек навсегда

В семечках очень много жирных кислот. Причем больше всего – Омега-6, которые быстрее других усваиваются и вызывают обострение воспалений, сообщила врач.

К тому же этот продукт слишком калориен, не намного меньше выжатого масла: в 100 г его – около 600 килокалорий. А он еще и разжигает аппетит. Если желудок не наполнится семечками, то потребует дополнительной еды, добавила медик.

В сырых семечках содержатся витамины и полезные вещества. Однако все предпочитают жареные, которые являются источником "конечных продуктов гликирования (КПГ)", приводящих к быстрому старению организма, пояснила специалист.

Также в семечках бывают яйца паразитов и прочие микробы. Когда хочется их пощелкать, лучше купить немного сырых, тщательно вымыть их и подсушить в духовке, микроволновке, посоветовала эндокринолог.

Кроме того, из-за этого вкусного продукта портятся зубы – в них образуются щербинки. Часто увлечение семечками приводит к трещине на весь зуб, указала врач.

Что же касается подсолнечного масла, то оно вкусно, полезно и не может так навредить. Его много не съешь, в отличие от семечек, из-за употребления которых в большом количестве "польза от витаминов будет нейтрализована зашкаливающей жирности, калорийности и переизбытка КПГ", подчеркнула в заключение Павлова на своем телеграм-канале.