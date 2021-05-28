Собянин рассказал о развитии Москвы как "умного города"

Столица РФ одной из первых в мире получила сертификат по стандарту ISO 37122

Важное событие произошло в жизни Москвы. Она прошла сертификацию по международным стандартам ISO 37120 "Индикаторы для устойчивых городов" и 37122 "Устойчивые города и сообщества – показатели для умных городов", причем последний получила в первой десятке городов мира. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

В процессе определения соответствия стандартам Smart City эксперты оценивали 80 показателей в основных отраслях городского хозяйства, отражающих эффективность внедрения "умных" технологий для повышения качества жизни горожан. Они подтвердили: Москве удалось создать такую модель госуправления, при которой гармонично развиваются сразу все направления: от образования и здравоохранения до сферы транспорта и коммунальных услуг.

"Получение сертификата ISO – не самоцель, а просто текущая оценка работы городских властей по внедрению технологий SmartCity, которая на этом не останавливается. Мы продолжим создавать умные сервисы для москвичей, чтобы наш город становился еще лучше, безопаснее и комфортнее для жизни",

– подчеркнул мэр Сергей Собянин в своем блоге.

Реализовать многие идеи удалось благодаря цифровизации городских сервисов, с помощью чего была повышена коммуникация с жителями. Так, успешная борьба с эпидемией коронавируса стала возможна во многом благодаря уже имевшимся у города технологическим наработкам.

На помощь врачам пришел искусственный интеллект. Технологии "компьютерного зрения" обеспечили максимальную оперативность для постановки диагнозов. Создание единого цифрового контура здравоохранения сэкономили много времени врачам и пациентам. Люди получили возможность записываться на прим онлайн, получать дистанционный доступ к своей электронной медицинской карте со всеми анализами, выписками, результатами обследований. Сейчас вместо кипы бумаг достаточно планшета, чтобы иметь всю информацию о здоровье под рукой.

Аналогичные цифровые экосистемы сформированы во всех отраслях городского хозяйства. Услуги, образование, ЖКХ, транспорт, безопасность – 40% столичных систем и сервисов используют алгоритмы искусственного интеллекта. И эти технологии будут развиваться для повышения удобства и комфорта москвичей. А такие сервисы, как "Активный гражданин", "Электронный дом", "Наш город" помогут властям лучше понимать нужды горожан и оперативнее устранять возникающие проблемы.