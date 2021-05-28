Собянин рассказал о развитии Москвы как "умного города"

Собянин рассказал о развитии Москвы как "умного города"
Сергей Собянин. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Столица РФ одной из первых в мире получила сертификат по стандарту ISO 37122

Важное событие произошло в жизни Москвы. Она прошла сертификацию по международным стандартам ISO 37120 "Индикаторы для устойчивых городов" и 37122 "Устойчивые города и сообщества – показатели для умных городов", причем последний получила в первой десятке городов мира. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

В процессе определения соответствия стандартам Smart City эксперты оценивали 80 показателей в основных отраслях городского хозяйства, отражающих эффективность внедрения "умных" технологий для повышения качества жизни горожан. Они подтвердили: Москве удалось создать такую модель госуправления, при которой гармонично развиваются сразу все направления: от образования и здравоохранения до сферы транспорта и коммунальных услуг.

"Получение сертификата ISO – не самоцель, а просто текущая оценка работы городских властей по внедрению технологий SmartCity, которая на этом не останавливается. Мы продолжим создавать умные сервисы для москвичей, чтобы наш город становился еще лучше, безопаснее и комфортнее для жизни",

подчеркнул мэр Сергей Собянин в своем блоге.

Реализовать многие идеи удалось благодаря цифровизации городских сервисов, с помощью чего была повышена коммуникация с жителями. Так, успешная борьба с эпидемией коронавируса стала возможна во многом благодаря уже имевшимся у города технологическим наработкам.

На помощь врачам пришел искусственный интеллект. Технологии "компьютерного зрения" обеспечили максимальную оперативность для постановки диагнозов. Создание единого цифрового контура здравоохранения сэкономили много времени врачам и пациентам. Люди получили возможность записываться на прим онлайн, получать дистанционный доступ к своей электронной медицинской карте со всеми анализами, выписками, результатами обследований. Сейчас вместо кипы бумаг достаточно планшета, чтобы иметь всю информацию о здоровье под рукой.

Аналогичные цифровые экосистемы сформированы во всех отраслях городского хозяйства. Услуги, образование, ЖКХ, транспорт, безопасность – 40% столичных систем и сервисов используют алгоритмы искусственного интеллекта. И эти технологии будут развиваться для повышения удобства и комфорта москвичей. А такие сервисы, как "Активный гражданин", "Электронный дом", "Наш город" помогут властям лучше понимать нужды горожан и оперативнее устранять возникающие проблемы.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Вашингтон отказался от борьбы против "Северного потока-2" ради сближения с Москвой - СМИ

В Белом доме посчитали более важными проблемы мирового характера, нежели противостояние с балтийской трубой

В турецких отелях изменилась система "все включено"

Нововведения могут сохраниться и после пандемии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей